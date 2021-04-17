(بالفيديو) نجم الأهلي يصرخ في “رامز عقله طار”: مابعرفش أعوم

وقع محمد أفشة، نجم النادي الأهلي، ضحية الحلقة الخامسة من برنامج “رامز عقله طار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة mbc.

وظهر على أفشة الخوف خلال تواجده في كبسولة الهوب دروب، وهى إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال فى المقلب، ومع تحرك الكبسولة فى الهواء، بدأ يظهر على أفشة التوتر.

وقفز أفشة من الكبسولة في حمام السباحة، وظهر عليه الصدمة بعد اكتشافه مقلب رامز جلال، وهو يصرخ “مابعرفش أعوم”.

ويشهد برنامج “رامز عقله طار” في الموسم الجديد الكثير من المفاجآت والمواقف والمفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز.