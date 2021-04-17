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بيرلو يعلن غياب رونالدو عن يوفنتوس أمام أتالانتا بسبب الإصابة

أعلن المدير الفني لفريق يوفنتوس، أندريا بيرلو عن غياب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضد أتالانتا غدًا في الدوري الإيطالي.

المباراة تنطلق غدًا الأحد، وسط منافسة بين الفريقين على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال بيرلو في بداية المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: “لدينا غائب مهم، رونالدو لن يشارك في المباراة بسبب مشكلة عضلية”.

وأضاف مدرب يوفنتوس: “ستكون مشاركته مخاطرة كبيرة بالنسبة لنا، لن يتواجد معنا في بيرجامو، لكن نأمل أن يتعافي قبل يوم الأربعاء أمام بارما”.

وشدد: “رونالدو لعب كثيرًا مؤخرًا، بالإضافة إلى السفر وخوض مباريات مع منتخب بلاده، لم يكن قادرًا على التدرب بطريقة طبيعية الأيام الماضية”.

واختتم: “ديبالا سيبدًا غدًا، هو وموراتا المهاجمان الوحيدان المتاحان، بينما بيرنارديسكي ما زال يعاني من أعراض فيروس كورونا”.

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