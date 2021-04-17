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ترحيب كردي بإدانة الاعتداء على اربيل: “لدينا هدف مشترك”

رحب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بالبيان المشترك الذي أصدرته خمس عواصم عالمية للتنديد بالاعتداءات الأخيرة على أربيل.

وكتب بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر، “أرحب بهذه الإدانة الواضحة بالإجماع من أصدقاء وشركاء العراق وإقليم كردستان للهجوم الأخير على أربيل”.

وتابع: “لدينا هدف مشترك: الاستقرار والأمن لجميع الشعوب العراقية والنصر في الحرب على داعش”.

وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد أدانت في بيان مشترك “بأشد العبارات”، الاعتداءات التي شُنت هذا الأسبوع في إقليم كردستان.

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