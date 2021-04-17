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حقوق الإنسان: القضاء الدولي سيتدخل لمحاسبة قتلة المتظاهرين .. لهذا السبب

أكد علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان العراقي)، اليوم الجمعة، أن القضاء الدولي سوف يتدخل بشكل أو بآخر بقضايا قتل المتظاهرين في العراق، في حال استمرت عملية تجاهل قضاياهم، معتبراً أن رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في فرنسا يمثل «جرس الإنذار».

وأوضح البياتي  أن «قضايا كثيرة كأحداث مدينة الناصرية لم يعلن حسمها ولا نعلم هل تمت محاكمة جميل الشمري والتحقيق معه بشكل حقيقي أم لا»، موضحاً أنه «أصدرت بحقه مذكرة اعتقال، ولكن لا نعلم أي شيء عن الإجراءات المتخذة بعد ذلك، وهذا يشمل قضايا استهداف المتظاهرين بمختلف المحافظات».

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علي البياتي

مبيناً بأن «التوجه الجديد للدولة نحو استقرار الأوضاع والمضي قدماً يتطلب إنهاء تلك القضايا والتعامل معها بشكل مهني حقيقي».

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