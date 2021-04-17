داعش يفجر آبار نفط في كركوك

أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، أن عناصر من تنظيم داعش قاموا بتفجير آبار نفط ضمن حقل باي حسن النفطي، بالقرب من قضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك.

وقالت المصادر، إن «التفجير المزدوج وقع في البئرين رقم 154 و159 في حقل باي حسن النفطي، الذي تديره شركة نفط الشمال المملوكة للدولة، ضمن بلدة الدبس الغنية بالنفط».

مشيرة إلى إن التفجير وقع الليلة الماضية، وأن فرق الإطفاء قد توجهت على الفور إلى مكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق.

وأضافت أن العبوات الناسفة وضعت بعيداً عن آبار النفط وكانت الحرائق بسيطة وتمت السيطرة عليها، دون أي أضرار أوتأثير على إنتاج النفط.

وينتج حقل باي حسن، الذي يضم أكثر من 120 بئراً نفطية، نحو 200 ألف برميل يومياً.

وتضم محافظة كركوك ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) آبار نفط باي حسن وبابا گرگر وهافانا وتنتج مجتمعة أكثر من 370 ألف برميل نفط يوميا.

ومنذ انسحاب قوات البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية من المدينة في اعقاب احداث 16 أكتوبر 2017، زادت وتيرة هجمات مسلحي داعش ، لا سيما في المنطقة الواقعة بين مدينة كركوك و كل من صلاح الدين وديالى ، المعروفة باسم “مثلث الموت”.