رونالدو بعد يوفنتوس .. الصفقة الوحيدة “المنطقية”

لا يمضي يوم من دون أنباء أو حتى شائعات بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واقترابه من الرحيل عن ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي صوب نادٍ أوروبي كبير.

وبعد سلسلة من التقارير المتتالية، كان أكثرها إثارة ولا منطقية في الوقت ذاته إمكانية عودته إلى ريـال مدريد الإسباني الذي تألق بقميصه سنوات عدة حتى رحيله بعد موسم 2018، ترددت مؤخرا أنباء “معقولة” بشأن وجهة محتملة للدون تبدو منطقية للاعب ولناديه الجديد المرتقب.

ورغم أن باريس سان جيرمان قد حقق مراده حتى الآن بعد إقصاء بايرن ميونيخ حامل اللقب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يظل مسؤولو النادي الفرنسي في حالة من القلق بشأن المستقبل.

ووفقًا لموقع “TuttoJuve”، يخطط أبطال فرنسا بالفعل لمستقبل قريب من دون نجمهم الرئيسي كيليان مبابي.

وارتبط المهاجم الشاب ارتباطا وثيقًا بالانتقال قريبا إلى ريـال مدريد، ويأمل باريس سان جيرمان أن يحل محله رونالدو، بحسب الموقع الإيطالي.

وفي نفس الوقت، فإن الباريسيين على استعداد لتقديم المهاجم ماورو إيكاردي، الذي لم يعرف طريق التألق في باريس، مقابل خدمات الأسطورة البرتغالي.

ولطالما كان مهاجم إنتر ميلانو السابق محبوبًا بشكل خاص من قبل مدير يوفنتوس، فابيو باراتيشي، الذي سيكون سعيدًا باستقدامه أخيرا.

واشترى النادي الباريس عقد النجم الأرجنتيني الصيف الماضي ، لكن المنافسة على مكان أساسي مع لاعبين أمثال مبابي ونيمار وأنخيل دي ماريا حدت بشكل كبير حتى الآن من مشاركاته، وبالتالي مردوده.

ويذكر المصدر أيضًا أن إيكاردي سيكون سعيدا بالعودة إلى إيطاليا حيث قضى معظم حياته في الملاعب.

من ناحية أخرى ، سينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف عام 2022 ، ولم يوافق بعد على تجديد عقده مع يوفنتوس الذي قد لا يكون قادرا على مواصلة دفع راتبه الهائل.

ويحصل نجم ريـال مدريد السابق حاليًا 31 مليون يورو في الموسم كأجر صافي، وقد يكون باريس سان جرمان أحد الأندية القليلة في العالم القادرة على دفع الرقم الاستثنائي هذه الأيام.