محافظ نينوى يطالب بصرف المبالغ التي عثر عليها في إعمار الموصل

طالب محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم السبت، بصرف المبالغ التي تم العثور عليها، الخميس الماضي، على المنازل المدمرة في الموصل القديمة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي: «تمت مفاتحة العاصمة بغداد بخصوص المبالغ الذي تم العثور عليها في الموصل، من أجل استردادها وصرفها لإعمار البيوت المهدمة في الموصل القديمة».

وأعلنت محكمة تحقيق نينوى، الجمعة، عن تحفظها على مبالغ مالية كبيرة وموجودات ثمينة ضبطت تحت أنقاض دار في منطقة الشهواني في الموصل لغرض تسليمها إلى البنك المركزي.

وذكر القضاء في بيان إن «المحكمة أعلنت العثور على مبلغ مليون وستمائة ألف دولار أمريكي وعملات ذهبية وفضية وسبائك ومقتنيات ذهبية في منطقة الشهواني أثناء قيام إحدى الحفارات بإزالة أنقاض دور المنطقة القديمة».

وأضاف البيان، أن «الأموال والمواد المذكورة كانت مخبأة ببراميل بلاستيكية وأكياس نايلون ومدفونة بعمق حوالي ثلاثة أمتار تحت الأرض».

ورجح أن «هذه الأموال كان يستخدمها التنظيم الإرهابي لتمويل عملياته الإرهابية أثناء انسحابهم إلى الجانب الأيمن من المدينة القديمة».

وأكد أن «قاضي محكمة تحقيق نينوى قرر التحفظ على المضبوطات تمهيداً لتسليمها إلى البنك المركزي»