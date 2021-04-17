مصدر يؤكد: لا توجه حكومي لفرض ضرائب إضافية على الموظفين

نفى مصدر حكومي، اليوم الجمعة، وجود اي قرار او توجه حكومي بفرض ضرائب إضافية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال المصدر، بحسب الوكالة الرسمية، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان قد اشار في اكثر من مناسبة الى ضرورة الاهتمام بدخل الطبقات الفقيرة وتجنيبها اثار التقلبات والازمات الاقتصادية”.

وكانت وزارة المالية، قد أصدرت توضيحاً بشأن قرار الاستقطاع الضريبي.

وقالت الوزارة في بيان أنها “تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب، وأن الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة العامة المتضمنة (إلغاء مجلس النواب جميع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة بقرار مجلس الوزراء ما لم تنص عليه القوانين النافذة)”.