هددن بالخضوع لـ”رغبات دنيئة”.. إحباط حالتي ابتزاز لفتاتين في الانبار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إحباط حالتي ابتزاز لفتاتين في محافظة الانبار.

وقالت الوزارة في بيان إن “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام التابعة للوزارة، أنقذت فتاتين من محاولات ابتزاز مارسها ضدهما شخصان، مهدديهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضعا لرغباتهما الدنيئة، وذلك في محافظة الانبار”.

وأشارت إلى أن “المجتمعية تمكنت من الوصول إلى المبتزين وتحديد هويتيهما واتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاتين”.

ومن جانب آخر، تمكنت مفارز المجتمعية في المحافظة من استرجاع حساب أحد الأشخاص الذين تم تهكيره، وتهديده بنشر صور ومواضيع تسيء إليه، وقد تم تأمين حسابه فنيا، بحسب البيان.