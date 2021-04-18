ارتفاع جديد في وفيات وإصابات «كورونا» في مناطق الإدارة الذاتية

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، اليوم الأحد، تسجيل ٨ حالات وفاة و٣٠٤ إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في شمال وشرق سوريا.

وقالت الهيئة في بيان إن حالات الوفاة هي لثلاث رجال من قامشلو ورجل من الحسكة ورجل من كوباني وآخر من الشهباء وإمرأة من ديريك وأخرى من منبج.

وأضافت أنها سجلت ٣٠٤ إصابات جديدة في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٨٥ ذكور و١١٩ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٣٠ حالة في الحسكة

٨٠ حالة في قامشلو

٣٥ حالة في ديريك

٧ حالات في الدرباسية

٢٦ حالة في كوباني

٥٣ حالة في الرقة

٥٤ حالة في الطبقة

١٠ حالات في منبج

حالتان في مخيم الهول

٧ حالات في الشهباء

وأشارت الهيئة إلى تسجيل ٦ حالات شفاء جديدة.

ومع إعلان هذه الحالات الجديدة بلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في مناطق شمال وشرق سوريا ١٣٨٨٣ حالة منها ٤٥٦ حالة وفاة و١٤٣٦ حالة شفاء.

إلى ذلك أصدرت خلية الأزمة التابعة للإدارة الذاتية في ما يسمى بإقليم الفرات (كوباني وكرى سبي) تعميماً تعلن فيه انتهاء حظر التجول الكلي في الإقليم اليوم الأحد الموافق 2021/4/18 وبدء حظر التجول الجزئي وذلك بدءاً من يوم الاثنين 2021/4/19 ولغاية يوم الخميس 2021/4/22.

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