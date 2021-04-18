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البيشمركة تكشف موقع إطلاق الصواريخ على كفري والقوة المسيطرة عليه

كشف قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الأحد، موقع إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت قضاء كفري التابعة لإدارة كرميان في إقليم كوردستان.

وقال اللواء حمه سياسي نائب قوات محور قره تبه في قضاء كفري  إن الهجوم الصاروخي انطلق من جبل “دربدتالو” القريب من القضاء والذي يتواجد فيه عناصر من تنظيم داعش، حيث سقط الصاروخ الاول في احد البيوت وادى الى جرح احد المواطنين والصاروخ الآخر سقط على محور الإمام محمد حيث تواجد قوات البيشمركة، ولم يؤد الى اضرار بشرية او مادية.

وأضاف أن عناصر داعش تحاول شن هجمات على تلك المناطق، وطالبنا وزارة البيشمركة وضع تمركز قواتنا برباية قريبة من المنطقة للحد من تحركات داعش”.

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