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الوطني الكوردي يندد باعتداء مسلحين من PYD على مقر له بقامشلو ويطالب”قسد” بالوفاء بوعودها

أدان المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم السبت، هجوم قوة من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على مكتب للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا PDK-S (أحد أحزاب ENKS) في بلدة كركي لكي شرقي قامشلو في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، مطالبا قيادة (قسد) الالتزام بالوعود التي قطعها بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم .

وقال ENKS في بيان : ” أقدمت مجموعة مسلحة ملثمة تابعة لـ PYD وإدارتها ، يوم الجمعة على اقتحام مكتب PDK-S بطريقة همجية وتعرضوا للرفاق المتواجدين في المكتب بتوجيه الاهانات والشتائم لهم ثم أخذوا هواتفهم وأعادوها بعد تزويدها ببرامج تنصت” .

وأضاف البيان ، أن ” هذا العمل اللااخلاقي المدان يأتي استمرارا للانتهاكات السابقة بحق مكاتب المجلس وأحزابه و كوادره وتأكيدا على استهتارهم بالوعود التي تبناها قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بوضع حد لهذه الانتهاكات التي تستهدف الحوار الكوردي وتعميم روح التسلط واليأس بين الناس” .

البيان أردف بالقول : إن ” المجلس يندد بشدة بهذه الانتهاكات ويطالب قيادة (قسد) مرة أخرى بالالتزام بالوعود التي قطعها في هذا المجال ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع هذه الممارسات الترهيبية ، ووضع حد نهائي لها، حيث يدرك جماهير شعبنا الغاية منها .”

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