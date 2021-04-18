محلل سياسي : الهجمات “الاجرامية” ستتصاعد .. يجب اخراج الميليشيات من المناطق المحررة

أكد المحلل السياسي احمد الأبيض ، اليوم السبت ، ان الهجمات “الاجرامية والارهابية” سوف تتصاعد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المبكرة بهدف إعادة زرع الفتنة الطائفية في صفوف الشعب العراقي وإعادة انتخاب الأحزاب الطائفية التي تعمل على الترويج لنفسها بذات الخطاب والوجوه منذ عام ٢٠٠٥.

وأوضح الأبيض اننا “نحذر من تحركات في محافظات العراق الغربية لاشعال الفتنة الطائفية بحجة وجود تحركات لتنظيم داعش الإرهابي واستغلال تلك القضية من قبل الميليشيات المسيطرة على تلك المحافظات والمناطق وبشكل اكبر حتى من سيطرة الأجهزة الأمنية التابعة للدولة”.

وشدد الأبيض على ان ” أهالي تلك المحافظات يجب ان يطالبوا بإخراج تلك الميليشيات من مناطقهم وبشكل فوري لكونها لا تحتاج الى وجودهم ولا مبرر لبقائهم ” ، مضيفاً ” بإمكان الأجهزة الأمنية كالجيش والشرطة القيام بمهمة حماية وتأمين تلك المحافظات”.