مسرور بارزاني: لا يوجد شرف في جرائم قتل النساء

’’ لن يزدهر مجتمعنا إذا لم يستطع نصف السكان العيش دون خوف من العنف’’ …

أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السبت، عن استنكاره لجريمة مقتل شابة في أربيل يوم أمس، مؤكداً أنه لا شرف في ما تسمى بـ «جرائم الشرف».

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «لقد روعتني جريمة القتل الوحشي لشابة في أربيل أمس»، وأضاف «لا يوجد شرف في جرائم الشرف (قتل النساء)»، وأكد أن مثل هذه الجرائم «تعيدنا للوراء ويجب أن تنتهي .. لقد كلفت وزير الداخلية بالتأكد من أن الجاني سيواجه النطاق الكامل للقانون».

وأردف مسرور بارزاني، بالقول: «لن يزدهر مجتمعنا حقًا إذا لم يستطع نصف السكان العيش بحرية دون خوف من العنف»، وتابع «في هذه الحكومة، قمنا بزيادة الموارد لملاجئ النساء المستضعفات اللواتي يسعين إلى الدعم والحماية، وأنا ملتزم ببذل المزيد للمساعدة».