مقتل شخصين على طريق مطار النجف بأسلحة كاتمة

قالت الشرطة في محافظة النجف العراقية ، اليوم الأحد ، ان شخصين قتلا داخل عجلة كانت متوقفة على جانب الطريق المؤدي الى مطار النجف مقابل حي الوفاء ، لافتة الى ان المنطقة التي حصل فيها الحادث من المفترض ان تكون الأكثر اماناً في المدينة .

مشيرة الى أن عملية القتل تمت باستخدام سلاح كاتم للصوت.

وتابعت ، أن القوات الأمنية التي وصلت الى موقع الحادث طوقت المكان وقامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته ، في طريق رئيسي بالمدينة مؤمن بشكل كامل .

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