مقتل 7 عناصر من ميليشيا النجباء العراقية شمال سوريا

أكدت مصادر محلية سورية، اليوم السبت، مقتل 7 عناصر من ميليشيا حركة النجباء العراقية التابعة للحرس الثوري الإيراني أثناء خروجهم للاستطلاع بريف حلب الجنوبي، شمال سوريا.

واوضحت تلك المصادر ، بالقول ” أثناء خروج سيارتين لميليشيا النجباء في ريف حلب الجنوبي انفجر لغم أرضي زرعه مجهولون بسيارة من السيارتين على طريق قرية كفرعبيد، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر”.

وأضافت ” أثناء محاولتهم نقل القتلى تعرض بقية العناصر لهجوم من مجموعة مسلحة (يعتقد أنهم من خلايا داعش) ، ما أدى لمقتل 4 عناصر آخرين وأسر خامس من حملة الجنسية اللبنانية، والاستيلاء على سيارة من نوع تويوتا مزودة بمضاد طيران”.

وتنشط خلايا تابعة لتنظيم داعش في مناطق متعددة من سوريا وتنفذ عمليات تفجير واغتيالات.

وحركة النجباء هي ميليشيا شيعية عراقية مصنفة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية ، إنشقت عن ميليشيا عصائب أهل الحق في عام 2013 ويقودها مؤسس الجماعتين أكرم الكعبي ، وتتلقى الجماعة علناً التدريب، والأسلحة، والمشورة العسكرية من إيران. وتتبع أيديولوجية ولاية الفقيه الإيرانية ، وكانت من بين أولى الميليشيات الشيعية التي ترسل مقاتلين إلى سوريا للقتال الى جانب النظام.