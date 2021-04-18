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وفاة شقيق عضو مجلس رئاسة PYD صالح مسلم بكورونا في عنتاب التركية

تُوفي الداعية الاسلامي الكوردي مصطفى مسلم (شقيق صالح مسلم عضو المجلس الرئاسي لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) اليوم السبت ، عن عمر ناهز 81 عامًا في مدينة غازي عنتاب التركية ، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

بالصدد، قال المحامي محمد أمين مسلم وهو ابن شقيقه ،  : ” توفي اليوم الدكتور مصطفى مسلم في مدينة عنتاب جراء إصابته بفيروس كورونا “، مشيرا إلى أنه “سيوارى الثرى في عنتاب غدا الأحد”.

ويعد مصطفى مسلم أحد مؤسسي المجلس الإسلامي السوري المعارض الذي نشر بيانا قال فيه : “يعتبر مسلم من العلماء البارزين بعلم التفسير، والمشرف على موسوعة التفسير الموضوعي “.

مضيفاً : إن” مسلم من أشهر علماء الكورد ودعاتهم، واشتهر بالتفسير وعلوم القرآن، وترك اسمه علماً بارزاً في سجل العلم والتأليف” وفق تعبير البيان ، وأنه” ألف وحقق كتباً في التفسير وعلوم القرآن والتربية والثقافة الإسلامية، وأشرف على عدد كبير من الرسائل الجامعية”.

ومسلم المقرب من جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، والمقرب من تركيا ، هو من مواليد كوباني في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، عام 1940، حاصل على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق عام 1965، وماجستير في التفسير وعلوم القرآن ودكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر عام 1969.

عمل مسلم مدرسًا في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية، لمدة تسع سنوات، وأستاذًا في عدد من الجامعات في السعودية والإمارات ، كما شغل منصب رئيس جامعة الزهراء في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

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