اجتماع بالصدد .. تواجد مسلحي PKK ومقراته في سيدكان صعّب من وضع المزارعين وأصحاب المواشي

أفاد مسؤول حكومي ، اليوم الاثنين ، ان تواجد مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK ومقراته في منطقة سيدكان الحدودية اثر سلباً بشكل كبير على حياة ومعيشة سكان هذه المنطقة والمناطق الحدودية بشكل عام من أصحاب البساتين والمواشي ، مشيراً الى اجتماع بالصدد خُصص لبحث ايجاد حل للوضع القائم بما يُمكّن سكان المنطقة من ممارسة حياتهم واشغالهم بشكل طبيعي وان يكون بإمكانهم الذهاب الى حقولهم وبساتينهم ورعي مواشيهم بحرية ومن دون مخاطر على سلامتهم .

هلگورد شيخ نجيب قائمقام قضاء سوران (102 كم شمال شرق أربيل) ، قال ان تواجد مسلحي PKK في منطقة سيدكان ضمن حدود القضاء تسبب بتوتر وعدم استقرار الأوضاع في هذه المنطقة وتعرض السكان للقصف التركي الذي يستهدف مقرات الحزب ، كما ان هناك قصفاً ايرانياً ايضاً يطال المنطقة في بعض الأحيان وبحجج مختلفة.

شيخ نجيب أوضح بالقول ، انه ومنذ القدم الرعاة يقصدون هذه المنطقة في فصل الصيف لرعي أغنامهم ومواشيهم ، كما يعود سكان منطقة سيدكان من أصحاب البساتين والحقول والمواشي الى قراهم ، لكن تواجد مسلحي PKK يعرقل كل ذلك ويشكل خطورة على سلامة السكان .

مردفاً ، انهم عقدوا اجتماعاً بحضور الجهات المعنية لمناقشة الوضع القائم في هذه المناطق الحدودية وإيجاد حلول لها ، لافتاً الى انهم حددوا عدداً من النقاط بخصوص الحلول والعراقيل وسيرفعونها الى الجهات العليا المعنية .

مشدداً بالقول انه من غير الممكن والمعقول ان لايتمكن سكان المنطقة من ممارسة حياتهم وتأمين معيشتهم بسبب نشاطات حزب من خارج إقليم كوردستان وصراعه مع دولة جارة أخرى .

هذا فيما تسببت الألغام والعبوات التي يزرعها عناصر PKK في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان بوفاة وإصابة عشرات المدنيين حتى الآن، كما تعيق عودة أهالي تلك المناطق إلى قراهم ومنازلهم وممارسة أعمالهم الاعتيادية.

وكان انفجار لغم في منطقة كوجي هاجري بناحية سيدكان ، صباح الاحد ، أسفر عن إصابة مواطن بجروح بليغة.

و انفجر اللغم بسيارة أحد المواطنين من أهالي قرية سورياي التابعة لناحية بجيلة، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة.

المواطن فيصل جميل أحمد (30 عاماً)، كان قد توجه إلى سيدكان لجمع الأعشاب والنباتات البرية.

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