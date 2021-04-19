المحكمة الاتحادية العليا تعقد اولى جلساتها

بتاريخ 19 /4 /2021 عقدت المحكمة الاتحادية العليا اولى جلساتها بعد تشكيلها وفق قانون تعديل الامر رقم (30) لسنة 2005.

وافاد مراسل المركز الاعلامي ان “المحكمة نظرت دعوتين الاولى تخص الطعن في قرار مجلس النواب بخصوص مجالس المحافظات والثانية تخص المجلس البلدي في الكرادة”.

وذكر المراسل ” ان الدعوتين اجلت المرافعة في الدعوى الاولى الى يوم 4 /5 /2021 فيما اجلت الدعوى الثانية الى يوم 27 /4 /2021 بعد الاستماع الى اقوال الطرفين المتداعيين في الدعوتين”.

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