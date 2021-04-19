بالوثائق.. الصحة تنشر جداول تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي

استنادا الى توجيهات السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي قامت الوزارة بمتابعة تعيين المشمولين بقانون رقم 6لسنة 2020 وتعديلاته في ضوء كتاب مجلس الخدمة الاتحادي الموجه للوزارة الخاص بتعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية وبينت الوزارة الاتي بخصوص الفقرة اولا ..

1- نرفق لكم قوائم اسماء الذوات تم تعينهم ولم تتم مباشرتهم لحين اقرار قانون الموازنة لسنة 2021 من خريجي عام 2018-2019 المشمولين بقانون انف الذكر والبالغ عددهم (27،085) علما انه تم توزيعهم على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وحسب السياقات والضوابط المعتمدة واحتياج دوائر الصحة وحسب الجداول المرفقة ربطا

ا-جدول توزيعات الاطباء

ب-جدول توزيعات اطباء الاسنان

ت- جدول توزيعات الصيادلة

ث-جدول توزيعات التمريض

ج-جدول توزيعات التقنيات الطبية

ح- جدول توزيعات المعاهد

2- استنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم (106) لسنة 2020 ومرفقه قرار رقم (73) لسنة 2020 وقرار رقم (92) لسنة 2020 تم مفاتحة وزارة المالية بكتابنا المرقم 34598 في 11/8/2020 لغرص استحصال الموافقة على استحداث (2500) درجة وظيفية والتخصيصات المالية للاطباء خريجي عام 2018-2019 الذين تمت مباشرتهم عام 2020 وحسب جدول توزيعات الاطباء المرفق ربطا

3-تمت اجابة وزارة المالية بكتابهم المرقم 19361 في 31/9/2020 والمتضمن استحداث (2500) درجة وظيفية للاطباء من خريجي العام الدراسي 2018-2019 لوزارة الصحة ولدوائر الصحة في المحافظات

4-ان الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارتنا من قبل وزارة المالية لا تستوعب جميع الخريجين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) المعدل

بخصوص الفقرة ثانيا نود ان بين الاتي

1- نرفق لكم قائمة من الخريجين المشمولين بقانون رقم (1) لسنة 2020 قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 والذي اوضح اقسام ذوي المهن الصحية الساندة والبالغة (18) قسم استنادا الى المادة (1/ خامسا ) ممن ملئوا استمارة استبيان والبالغ عددهم (27699)وستم توزيعهم على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بعد ورود الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي من قبل وزارة المالية

2- بما يتعلق بالمعايير التي تعتمدها وزارتنا بالتعيينات كما يلي :

ا-التعين المركزي تلتزم الوزارة بتعين الملاكات الطبية والصحية والتمريضية المذكورين ضمن قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المعدل

ب-درجات الحذف والاستحداث :وتعتمد على الاستمارة التي ترد مع تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادي

ويمكن لمجلسكم المتابعة مع وزارة المالية لاستحصال الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لهذه الوظائف.