رئيس وزراء كوردستان يعزي القيادة والشعب المصري وذوي ضحايا حادث قطار طوخ

قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، مساء الاحد ، تعازيه للقيادة والشعب المصري ولاسر ذوي ضحايا حادث خروج قطار عن القضبان في رحلته من القاهرة إلى مدينة المنصورة ، قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية ، ما أدى الى مصرع 8 أشخاص وإصابة 103 آخرين .

مسرور بارزاني ، قال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ، طالعتها (باسنيوز) : ” أشعر بحزن عميق بعد تلقي نبأ خروج قطار عن مساره بشكل مأساوي في مصر اليوم”.

مضيفاً : ” أتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا ولمصر قيادةً وشعباً”.

مردفاً :”نشاطركم الأحزان في هذا الوقت العصيب”.

هذا وتوقفت حركة القطارات ، على خط القاهرة المنصورة بعد الحادث، فيما دفعت مستشفيات القليوبية بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفيات.

وكشف مسؤول بوزارة النقل عن توجه وزير النقل كامل الوزير إلى موقع الحادث، فيما أكد مصدر بهيئة السكة الحديد عن تشكيل لجنة فنية مكونة من كبار المهندسين بالهيئة، وتوجهها إلى الموقع ذاته.

ورجحت مصادر وشهود عيان أن الحادث سببه إصلاحات تشهدها المنطقة، وبدأت في شهر اذار/مارس الماضي.

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