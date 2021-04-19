رسالة من نيجيرفان بارزاني إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .. تتضمن 4 مطالب

وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وللدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تضمنت العديد من المطالب.

وطالب رئيس الإقليم في رسالته، زيادة صلاحيات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ليلعب دوراً أكبر في التقريب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لحل المشاكل العالقة بينهما، وخاصة تطبيق المادة 140 من الدستور ومشاكل النفط وتوزيع الإيرادات.

كما أعرب رئيس الإقليم عن دعمه لدعوات الحكومة العراقية الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي لزيادة دور الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات العراقية، والتأكد من خلو انتخابات أكتوبر / تشرين الأول المقبل من أية خروقات.

وأبدى نيجيرفان بارزاني دعمه لمشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي حول العراق، يدعم رسمياً تطبيق الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد بصدد الموازنة، والحوار حول كافة المسائل العالقة.

وفي جانب آخر من رسالته، ناشد نيجيرفان بارزاني المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية والدعم للنازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، وتحسين ظروفهم المعيشية في المخيمات.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط