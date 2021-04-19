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رقم سلبي للعراق في دوري أبطال آسيا

حقق العراق رقماً سلبياً في دوري أبطال آسيا الموسم الحالي 2021.

وبعد انتهاء الجوليتن الاولى والثانية، اصبح العراق في صدارة دوري الابطال في البطاقات الحمراء، فخلال 20 مباراة من البطولة كان هناك حالتي طرد فقط.

وكانت ضد الأندية العراقية، حيث تلقى همام طارق “القوة الجوية” البطاقة الاولى وحسام كاظم “الشرطة” البطاقة الثانية.

يذكر ان الفريقين لم يحققا اي انتصار بعد مرور جولتين، فالقوة الجوية خسر أمام الشارقة وتعادل امام باختاكور، فيما خسر الشرطة في مواجهتي الدحيل والاستقلال. انتهى/ 25 ل

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