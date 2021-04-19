عالية نصيف تُطمئن شريحة الموظفين: سنصوت على إقالة وزير المالية في نفس اليوم الذي تطبق فيه الاستقطاعات

طمأنت النائبة عالية نصيف شريحة الموظفين بأن رواتبهم لن تتعرض لأي استقطاع ضريبي، مؤكدة ان مجلس النواب قادر على التدخل ومنع أي إجراء من هذا القبيل .

وقالت في بيان اليوم :” ان البرلمان يمثل سلطة الشعب العراقي، وقد سبق وأن حذف البرلمان فقرة الاستقطاعات الضريبية من رواتب الموظفين من الموازنة المالية، ولن نسمح بالإلتفاف على قانون الموازنة من قبل أية جهة “.

وبينت نصيف أنه :” لايحق للحكومة أن تفرض هذه الضرائب على رواتب الموظفين بأي شكل من الأشكال، وبخلاف ذلك فإن البرلمان سيعترض ويطعن بهذه الإجراءات، كما سنصوت على إقالة السيد وزير المالية في نفس اليوم الذي تطبق فيه الاستقطاعات “.

وتابعت :” في الوقت الذي نؤكد فيه لكل الموظفين والمتقاعدين بأن رواتبهم لن تتعرض للاستقطاع الضريبي، ندعو السيد وزير المالية الى تعظيم موارد الدولة من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية التي تتبخر معظم عائداتها، ومن خلال القضاء على الفساد المالي والحد من هدر المال العام، بدلاً من ملاحقة رواتب الموظف البسيط “.

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