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قائمة بأسماء المعاونين وأعضاء الهيأة الاستشارية الجديدة لمحافظ ذي قار

أعلن الناطق الرسمي لمحافظ ذي قار، ماجد السفاح،  الأحد، عن قائمة بأسماء المعاونين والمستشارين الذين كلفهم محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، للعمل ضمن كابينته الحكومية.

وقال ماجد السفاح، في بيان  إن “التشكيلة تضم نخبة من الكفاءات والنخب الأكاديمية التي تم اختيارها بعناية كي تتمكن من الانطلاق في مشروع نهضة ذي قار، والاسهام بتطوير القطاعات الحياتية  المختلفة وتنوعها”.

وأوضح، أن ” المحافظ كلف المهندس علي فاروق العبيدي بمنصب المعاون للشؤون الفنية، فيما كلف المهندس رافع فائق سفاح بمنصب المعاون لشؤون الخدمات، وتولى المهندس غسان حسن حمود منصب معاون المحافظ لشؤون التخطيط، وتولى الأستاذ عباس جابر مكطوف منصب معاون المحافظ لشؤون المتابعة”.

وتابع السفاح، أنه “تم تكليف عميد كلية الإعلام في جامعة ذي قار الدكتور هادي فليح حسن بمهام المستشار لشؤون الاعلام، كما كلف الدكتور خالد كاطع الفرطوسي بمنصب مستشار محافظ ذي قار لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية،  وكلف الأستاذ كامل فرحان عبد بمهام مستشار المحافظ لشؤون التربية والتعليم، وكلف السيد حيدر سعدي ابراهيم بمهام مستشار المحافظ لشؤون المواطنين، وتم تكليف السيد عايد فليح راضي بمنصب المستشار لشؤون الأمن”.

وأشار الناطق الرسمي لمحافظ ذي قار، إلى “تكليف السيد محمد جاسم الصائح بمهام المستشار لشؤون الشباب والرياضة، وجرى تكليف الفنان علي عبد عيد مستشاراً لشؤون الثقافة والفنون، وكلفت السيدة شذى خضر القيسي بمهام مستشار المحافظ لشؤون المرأة والطفل، وتم تكليف المهندسة منتهى غازي صاحب بمهام مستشار المحافظ لشؤون الاستثمار، وكلف المحامي صالح خليوي الزهيري بمهام المستشار للشؤون القانونية، وجرى تكليف السيد علي مهدي عجيل بمهام مستشار محافظ ذي قار لشؤون عوائل الشهداء والجرحى”.

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