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وزارة الهجرة توزع أكثر من ( 284 ) ألف حصة اغاثية بين النازحين…

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 و العائدين في المحافظات الشمالية

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الايام الماضية ( 284,305 ) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظات اقليم كوردستان و الاسر العائدة لمناطقها الاصلية في محافظة نينوى ، تضمن التوزيع ( سلات غذائية , صحية , كسوة ملابس , بطانيات , مستلزمات منزلية و مفروشات ارضية ) .

 

 وذكر  مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، وزعت الوزارة في محافظة دهوك (107,777) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات النزوح و قضائي عقرة و سميل ، ‏كما وزعت الوزارة في ‏محافظة ‏اربيل (37,331) حصة اغاثية بين الاسر النازحة داخل و خارج مخيمات النزوح ، فضلا عن توزيع (74٫562) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في ‏مخيمات النزوح و ‏مناطق ستيك و كلار و دربندخان و جمجمال و بازيان و كنيسة ماري يوسف في محافظة السليمانية  ” .

 

 ‏واضاف جهاكير  ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة نينوى وزع (64,635) حصة اغاثية بين الاسر العائدة لمناطقها في سهل نينوى و الحمدانية و الموصل و تلعفر و برطلة و بعشيقة و سنوني و سنجار و تلكيف ،  مشيرا الى ان الوزارة  مستمرة باغاثة  الاسر  النازحة في المخيمات  والعائدين الى مناطقهم الأصلية “.

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