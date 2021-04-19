وزارة الهجرة توزع أكثر من ( 284 ) ألف حصة اغاثية بين النازحين…

و العائدين في المحافظات الشمالية

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الايام الماضية ( 284,305 ) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظات اقليم كوردستان و الاسر العائدة لمناطقها الاصلية في محافظة نينوى ، تضمن التوزيع ( سلات غذائية , صحية , كسوة ملابس , بطانيات , مستلزمات منزلية و مفروشات ارضية ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه ” بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين السيدة ايفان فائق جابرو ، وزعت الوزارة في محافظة دهوك (107,777) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات النزوح و قضائي عقرة و سميل ، ‏كما وزعت الوزارة في ‏محافظة ‏اربيل (37,331) حصة اغاثية بين الاسر النازحة داخل و خارج مخيمات النزوح ، فضلا عن توزيع (74٫562) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في ‏مخيمات النزوح و ‏مناطق ستيك و كلار و دربندخان و جمجمال و بازيان و كنيسة ماري يوسف في محافظة السليمانية ” .

‏واضاف جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة نينوى وزع (64,635) حصة اغاثية بين الاسر العائدة لمناطقها في سهل نينوى و الحمدانية و الموصل و تلعفر و برطلة و بعشيقة و سنوني و سنجار و تلكيف ، مشيرا الى ان الوزارة مستمرة باغاثة الاسر النازحة في المخيمات والعائدين الى مناطقهم الأصلية “.

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