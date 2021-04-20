ارتفاع مؤشرات الفقر في العراق الى 27 بالمئة

أفادت وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية ، بارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد، مشيرةً إلى انتهاءها من إعداد خطة للاصلاح والتعافي على مدى سنتين.

المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، قال : “بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 بالمئة”.

مضيفاً ، أن وزارة التخطيط انتهت الآن من إعداد خطة “الاصلاح والتعافي مستجيبة للتحديات”، وتم الأخذ بنظر الاعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد.

وبشأن تفاصيل تطبيق الخطة أوضح ، الهنداوي ، أن عمرها سيكون سنتين من 2021 الى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات، الأول المسار الاقتصادي الذي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني المسار الاجتماعي الذي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات.

وعلى الرغم من ان العراق ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ويأتي بعد السعودية ، الا ان دراسة أجرتها وزارة التخطيط الاتحادية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسيف ، أظهرت أن نحو 32% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، أي 12 مليوناً و600 ألف نسمة.

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