الجوية يتطلع لإحياء آماله في الابطال من بوابة تراكتور الايراني.. التوقيت والجهة الناقلة

يسعى فريق القوة الجوية بكرة القدم لإحياء آماله في المنافسة عندما يتقابل مع تراكتور الإيراني اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الشارقة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً الشارقة الإماراتي مع باختاكور الأوزبكي على نفس الملعب.

ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطتين لكل من باختاكور وتراكتور ونقطة للقوة الجوية.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي تراكتور مع القوة الجوية، وباختاكور مع الشارقة.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3، في حين شهدت الجولة الثانية يوم السبت تعادل تراكتور مع الشارقة 0-0 والقوة الجوية مع باختاكور 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

القوة الجوية (العراق) – تراكتور (إيران) – الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد المحلي – وتُبث المباراة في منصة (GSA live) على الأنترنيت.

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