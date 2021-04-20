الوطني الكوردي : تفهم أمريكي لحقوق الكورد في سوريا المستقبل وتأكيد على الحوار الكوردي

أكد نائب المبعوث الأمريكي إلى سوريا ديفيد براونشتاين ، على رعايتهم للحوار الكوردي الكوردي في غرب كوردستان (شمال شرق سوريا)، وضرورة استمراره ، لما لهذا الحوار ونتائجه من تأثير على مستقبل شرق الفرات بشكل عام ، والتأكيد على عودة بيشمركة روجآفا إلى “مكانهم الطبيعي” .

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأمريكي ، مع رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS ، في أربيل.

بيان من ENKS ، قال : إن رئيس ENKS سعود الملا ، بحضور مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، في إقليم كوردستان، سعيد عمر، التقى مع نائب المبعوث الأمريكي الخاص الى سوريا، ديفيد براونشتاين، وعضو الطاقم السياسي في القنصلية الأمريكية في أربيل مارك ريدمون، مساء الاثنين 19 نيسان في مقر القنصلية الأمريكية في أربيل”.

البيان أضاف أن ” براونشتاين أكد خلال اللقاء رؤية الإدارة الأمريكية للحل السياسي وفقاً للقرار الدولي 2254، مشيرا إلى عدم جدية النظام السوري في هذه العملية”.

وتابع ، البيان أن ” نائب المبعوث الأمريكي أكد على رعايتهم للحوار الكوردي الكوردي، وضرورة استمراره ، لما لهذا الحوار ونتائجه من تأثير على مستقبل شرق الفرات بشكل عام، والتأكيد على عودة بيشمركة روج إلى مكانهم الطبيعي ، كما أكد على أهمية توسيع الحوار مستقبلا ليشمل كافة مكونات المنطقة”.

وقال البيان إن ” رئيس المجلس أكد على ضرورة الحوار وجدية المجلس الوطني الكوردي في إنجاحه، وتأثيره على مستقبل الكورد في سوريا، والإشادة والتأكيد على وجود الكورد في العملية السياسية”.

كما لفت البيان إلى أن رئيس المجلس طالب الجانب الأمريكي “بدعم حقوق الكورد القومية والسياسية في سوريا المستقبل”.

وأوضح البيان في الختام أن “نائب المبعوث الأمريكي إلى سوريا ديفيد برونشتاين أبدى تفهم بلاده لحقوق الكورد في سوريا المستقبل”.

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا ديفيد براونشتاين قد التقى ، امس الاثنين ، ايضاً مع لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكوردي ENKS ، وأكد على ضرورة التمثيل المتوازن والشراكة الحقيقية في إدارة شرق الفرات.

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