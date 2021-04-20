باحث يطالب الخارجية المصرية والسودانية بتقديم شكوى ضد اثيوبيا بمجلس الامن…

وتجميد المفاوضات مع اثيوبيا

باحث يطالب الجيش المصرى بالاستعداد لضرب سد النهضة وفرض الامر الواقع لاصرار اثيوبيا على الاضرار بمصر

بيان صحفى

طالب الباحث والمتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية الخارجية المصرية والرئيس السيسى بتجميد كافة المفاوضات مع الجانب الاثيوبى بسبب تعمد اثيوبيا البدء بالملء الثانى لخزان سد النهضة وعدم الموافقة على المقترحات المصرية والتعنت الاثيوبى ورفض اثيوبيا توقيع اتفاقية ملزمة بشان حصص مصر والسودان من نهر النيل

ودعا الخارجية المصرية والسودانية بتقديم شكوى رسمية لمجلس الامن الدولى بشان التعنث الاثيوبى والملء الاحادى لسد النهضة كاخر خطوة فى سبيل حل تلك الازمة ثم اللجوء بعد ذلك للحل العسكرى

واشار ان الإصرار الإثيوبي على رفض توقيع أي اتفاق ملزم يتعلق بسد النهضة يجعل الموقف الاثيوبى ضعيف للغاية امام المجتمع الدولى لاصرار اثيوبيا على التعنت

ولفت ان الجيش المصرى والقيادة المصرية والرئيس السيسى لن يفرط بقطرة من مياه نهر النيل او من الحصة الرسمية المخصصة لمصر والمتفق عليها تاريخيا وان مياه النيل بالنسبة للشعب المصرى يجب ان تكون مثل دماء المصريين داعيا مصر بالتفكير بالخيار العسكرى لانهاء ازمة سد النهضة وفرض الامر الواقع على اثيوبيا التى تتعنت وتفرض الامر الواقع على مصر والسودان باصرارها على الملء الثانى بشكل احادى

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