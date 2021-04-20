تحرك مفاجئ .. منزل جديد يحسم مصير ميسي مع برشلونة

بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، في البحث عن منزل جديد، قبل فترة قصيرة من حسم مصيره مع النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم اللاعب الأرجنتيني بعد موقفه من التجديد مع الفريق الكتالوني، لا سيما أنه كان يرغب في الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم الماضي.

“راديو كتالونيا” الإسباني أكد أن ميسي وزوجته يريدان استئجار منزل جديد في منطقة جاراف، بالقرب من مدينة برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وتقع جاراف على بعد 38 كيلومترا من برشلونة، وهي منطقة قريبة للغاية من المدينة.

وبحسب الراديو الإسباني فإن أنتونيلا، زوجة ميسي، تريد منذ عدة أسابيع استئجار منزل في جاراف، رغم امتلاك ميسي لفندق في تلك المنطقة على الساحل.

علماً بأن منزل ميسي الحالي أقرب لنادي برشلونة، حيث يقع في منطقة “كاستيل ديفيلس”، لكن التغيير يأتي بسبب رغبة العائلة في تغيير مكان المعيشة.

يذكر أن مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أكثر الفرق التي ارتبط اسمها بالتعاقد مع ميسي خلال الفترة الماضية.

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