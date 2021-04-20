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ترياق السديم الأزرق !: قصة حوارية قصيرة جدا

ترياق السديم الأزرق !: قصة حوارية قصيرة جدا

بقلم مهدي قاسم

راسلني بعد غياب طويل مستفسرا عن وضعي وأحوالي ، فشكرته لسؤاله معلنا إنه :

ـــ لا بأس أحوالي على ما يرام ، عموما ، مقارنة بأزمات العالم السياسية و تحويرات كورونا ـ الكوفيدية الإنكليزية و البرازيلية على الجنوب الأفريقية ، والتباعد الصحي وزيادة البؤس الاجتماعي ،..وأنت ؟ .. كيف أحوالك ؟ و كيف تجري الأمور معك ؟ وأين كنتَ كل هذه الفترة من غياب ونسيان طويلين ؟ فلم الاحظ لك نشاطا وفاعلية ما لمدة طويلة ..

فأجاب شاكرا سؤالي عن احواله ، ومشيرا إلى أنه ــ على الأقل ــ أني شعرتُ بغيابه مؤكدا على إن غيري من آلاف أصدقاء فيسيين لم يتذكروه أو يحسوا بغيابه قطعا ، كأنه لم يكن سوى غيمة صغيرة في فضاء إفتراضي أزرق واختفت فجأة بلا أي أثر يُذكر ، بالرغم من أن نشاطه الفيسبوكي اليومي و الكثيف كان متواصلا وبارزا في كل يوم ، ولكنه قد قرر فجأة إغلاق حسابه بالفيس ، شعورا منه بما يشبه الإدمان والتعلق المرضي المزمن من قبله ، إلى جانب إحساسه بهدر الوقت هباء منثورا بين صفحات هذا العالم الافتراضي الأزرق ..

بعد صمت قصير كأنه مستغرق في تفكير عميق إضاف مستطردا :

ــ ولكن الأخطر من كل ذلك هو شعوري كأنني طفحتُ نرجسية بحيث تضخمت أناي لحد انفجار وشيك من خلال نشر صور ببوزات مختلفة مع خربشات متواصلة ، فبدا لي الأمر فجأة و برمته مضحكّا و مثيرا للسخرية .. يعني تضخم أناوي على طريقة تلك الضفدعة التي كادت أن تنفجر من شدة نرجسيتها ..ههه … وهذا الشعور كان عاملا آخر لغلق حسابي نهائيا ..

أجبته متفقا :

ــ ربما إن شعورك المشروع هذا قد ينتاب كثيرين من الفيسبوكيين حتى بعضهم يفكر أحيانا بإغلاق صفحته فعلا ، بل و يعلن عن ذلك مقررا الركون و الانزواء خلف ظلال النسيان ليتأمل العالم بكل هدوء وصفاء !..ولكنه لسبب ما ، سرعان ما يتراجع عن قراره ، ربما لشدة التعلق بالفيس والشبيه إلى حدما بإدمان قوي ، تجعله أن يتراجع عن قرار الإغلاق فورا ..

لذا فأنا سميته ترياق السديم الأزرق الذي أصبحنا مدمنين عليه بشكل لا فكاك منه إلا بصعوبة بالغة ..

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