تسريب حبكة فيلم “سبايدر مان” الجديد يثير قلق “مارفل”

يحاول عالم “مارفل” السينمائي دائماً التكتم على تفاصيل أعماله الجديدة لضمان تشوق الجمهور، إلا أن هذه الخطط ذهبت أدراج الرياح مؤخراً.

وأدى تسريب جديد يخص حبكة فيلم Spider-Man: No Way Home (سبايدر مان: لا طريق للوطن) لإثارة قلق رئيس استوديهات مارفل، كيفن فيج.

ووفقًا لموقع “فليكرينج ميث” الأمريكي، يتضمن التسريب الجديد تفاصيل كثيرة إن صحت من شأنها كشف حبكة الفيلم بالكامل، ووضع “مارفل” في مأزق.

وأوضح الموقع أن التسريب جاء من مستخدم مجهول على موقع “ريديت”، وبالتالي هناك احتمالية أن يكون الأمر مجرد تخمين من معجب بالسلسلة الجماهيرية.

ويتضمن التسريب مشهدا للبطل بيتر باركر “سبايدرمان” في المحكمة، يحاول إثبات براءته، بينما حدثت ثغرة كونية أدت إلى هجوم كائنات فضائية شريرة على الأرض بعد فراره من سجن كوني حبسهم فيه البطل الخارق دكتور سترينج.

ووفقًا للتسريب، كان السبب في فرارهم بيتر باركر عن طريق الخطأ، وكذلك يتضمن الفيلم ظهور النجمين توبي مكجواير وأندرو جارفيلد، اللذين سبق وقدما شخصية “سبايدرمان” في أفلام أخرى.

ويختتم التسريب، بأن العالم بأكمله سوف يعلم شخصية “سبايدرمان” الحقيقية، وأن بيتر باركر سوف ينهي المرحلة الثانوية بعد نجاحه في إنقاذ العالم وإعادة الأشرار إلى محبسهم.

ومن المتوقع طرح فيلم “سبايدرمان: لا طريق للوطن” في ديسمبر/كانون الأول هذا العام، وهو من بطولة توم هولاند وبينديكت كامبرباتش.

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