تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
سمّت لجنة الحكام في الاتحاد الآســــــــيوي لكرة القدم الحكمين الدوليين زيد ثامر وميثم خماط لتحكيم منافسات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي.
وقال رئيس لجنة الحكام في الهيئة التطبـــــــــيعية، علاء عبد القادر إن الاتحــــــــاد تلقــــــــى إشعاراً رسمياً يفيد به باختيار الحكمين “زيد ثامــــــــر وميثم خمــــــــاط لإدارة مباريات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي في قيرغستان للفترة من 10 إلى نهاية 21 ايار المقبل.
وأضافَ نتطلع بثقة إلى نجاح الحكمين في قيــــــــادة المباريات إلى بر الأمان، تأكيدا على براعة الحكم العـــــــراقي في المحافل الــــــــقارية، وقدرته على التألق في المـــــــاريات الدولية.
ومن جهة اخرى قررت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية عدّ فريق بلدية الناصرية خاسراً بنتيـــــــــجة 0-5 أمام فريق شهربان ضمن دوري الصالات، وذلك عقب تخلفه عن الحضور إلى الملعب للمرة الـــــــــثانية في هذا الموســـــــم، وبعد منـــــــــاقشـــــــــة مطالعة نائب رئيس لجنة الصـــــــــالات “زيــــــاد شامل”، قــــــــررت اللجنة عــــــــدّ فــــــــريق بلدية الناصرية خاســـــــــراً 0-5 أمام شهربان، ودفــــــــع غرامــــــــــــة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار استناداً لأحكام المادة 66/ أ مسابقات.
في حال تكرار عدم الحضـــــــــور في قادم المباريات ستشـــــــــطب نتائج الفريق ويُحرم من المشـــــــــاركة في هذه المسابــــقة مع إلزام النادي بدفـــــــــع غرامة مالـــــــية قدرها خمســـــــــة ملايين دينار.
حكمان عراقيان يديران مباريات كأس الإتحاد الآسيوي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط