حكمان عراقيان‮ ‬يديران مباريات كأس الإتحاد الآسيوي



سمّت لجنة الحكام في‮ ‬الاتحاد الآســــــــيوي‮ ‬لكرة القدم الحكمين الدوليين زيد ثامر وميثم خماط لتحكيم منافسات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي‮.‬

وقال رئيس لجنة الحكام في‮ ‬الهيئة التطبـــــــــيعية،‮ ‬علاء عبد القادر‮ ‬إن الاتحــــــــاد تلقــــــــى إشعاراً‮ ‬رسمياً‮ ‬يفيد به باختيار الحكمين‮ “‬زيد ثامــــــــر وميثم خمــــــــاط لإدارة مباريات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي‮ ‬في‮ ‬قيرغستان للفترة من‮ ‬10‮ ‬إلى نهاية‮ ‬21‮ ‬ايار المقبل‮.‬

وأضافَ‮ ‬نتطلع بثقة إلى نجاح الحكمين في‮ ‬قيــــــــادة المباريات إلى بر الأمان،‮ ‬تأكيدا على براعة الحكم العـــــــراقي‮ ‬في‮ ‬المحافل الــــــــقارية،‮ ‬وقدرته على التألق في‮ ‬المـــــــاريات الدولية‮.‬

ومن جهة اخرى قررت لجنة الانضباط في‮ ‬الهيأة التطبيعية عدّ‮ ‬فريق بلدية الناصرية خاسراً‮ ‬بنتيـــــــــجة‮ ‬0-5‮ ‬أمام فريق شهربان ضمن دوري‮ ‬الصالات،‮ ‬وذلك عقب تخلفه‮ ‬عن الحضور إلى الملعب للمرة الـــــــــثانية في‮ ‬هذا الموســـــــم،‮ ‬وبعد منـــــــــاقشـــــــــة مطالعة نائب رئيس لجنة الصـــــــــالات‮ “‬زيــــــاد شامل‮”‬،‮ ‬قــــــــررت اللجنة عــــــــدّ‮ ‬فــــــــريق بلدية الناصرية خاســـــــــراً‮ ‬0-5‮ ‬أمام شهربان،‮ ‬ودفــــــــع‮ ‬غرامــــــــــــة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار استناداً‮ ‬لأحكام المادة‮ ‬66‮/ ‬أ مسابقات‮.‬

في‮ ‬حال تكرار عدم الحضـــــــــور في‮ ‬قادم المباريات ستشـــــــــطب نتائج الفريق ويُحرم من المشـــــــــاركة في‮ ‬هذه المسابــــقة مع إلزام النادي‮ ‬بدفـــــــــع‮ ‬غرامة مالـــــــية قدرها خمســـــــــة ملايين دينار‮.‬

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