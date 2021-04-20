حول القاء القبض على (الكربولي) وجماعته …

أن يأتي الفرج متأخرا على يد ولي الأمر الأمريكي أحسن من أن لا يأتي ابدا.

احمد صادق.

” ولي الأمر الأمريكي بدأ عملية تصحيح الوضع السياسي الفاشل والفاسد في العراق بتدخل مباشر منه بعد أن وصل هذا البلد إلى طريق مسدود في مشكلة الحكومات الفاسدة والفاشلة منذ نيسان 2003. عملية التصحيح هذه بدأت بتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية قبل أشهر بتأييد ودعم صريح من ولي الأمر والتي بدأت بكشف عصابة هيئة التقاعد الوطنية وعصابة وزارة الكهرباء ولن يكون القبض على جماعة (الكربولي) آخرها كما يبدو….. الكاظمي يعمل بصلاحيات واسعة وبجرأة وهدوء وسرية وفق توجيهات مستشارين مقربين عينهم، ربما، ولي الأمر بنفسه من خارج العراق أو من داخله كمستشارين لتيار مرحلة جديدة في العملية السياسية العراقية التي يتولاها ولي الأمر الأمريكي منذ اسقاط النظام السابق في نيسان 2003 لتثبيت نفوذه في العراق في مقابل نفوذ إيران فيه …..

بغداد في 20/4/2021

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