ضاع العراقيين بين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

ان من اهم امراض مجتمعنا العراقي المناقضة لبناء وتقدم بلدنا هي الاتكالية وعدم اتقان العمل والاعتماد على الاخر. من المعروف ان اهم اسس اي دولة حديثة مشاركة شعبها في بناءها وتحمل كل فرد مسؤليته في الحقل الذي يتقنه. ان الاعتماد في الاصلاح العام على الحكومة دون المشاركة فيه يعتبر بحقيقة الامر تاخر وتخلف نرى اثاره السلبية يوميا. في حين يحتاج شعبنا كي ينهض من جديد الى عمل متقن ومضاعف من جميع مواطنيه لان التخلف والانهيار في جميع القطاعات الحياتية بات يهدد المجتمع باكمله.

بغياب القانون في ادارة الموسسات والحياة السياسية والاقتصادية في العراق. ليس لنا بد من الالتجاء الى عامل المراقبة الذاتية والمسؤلية الشخصية بدافع ايماني لتنفيذ واتقان اي عمل. ليس لنا بد ايضا من تفعيل الثواب والعقاب الاخروي للمواطنين في تمشية الاعمال وانجازها بدون رشوة او فساد او سرقة. قد يتمكن الثواب والعقاب الالهي بغياب السلطة والقانون من اخراج العراق من بعض المآزق. عندها يمكن ان نختصر لشعوبنا الطريق ولو مؤقتا من الوقوع في الافلاس والانهيار التام.

ان شحذ همم شعبنا مستحيل لو سلكنا الطرق الاعتيادية المادية المتعارف عليها. بعد تفشي الرشوة والفساد. ينبغي اذن التركيز على وسائل اقوى من الفساد والرشوة. ذلك باستخدام سلاح الايمان بالله لمراقبة اعمال الخدمات والانتاج والتصنيع. ينبغي ان يعلم الشعب ان الله سيحاسب الناس على تضييع الوقت دون عمل نافع. كما ان الشخص سيحاسب على اهمال العلم وعلى الغش في العمل والرشوة وقول الزور وتضييع الامانة والكذب والظلم والسرقة.

ان تربية الشعب على صدق هذه القيم امر مهم وان اهميتها اكبر بكثير من العبادات. عندها سيكون الطالب والفلاح والعامل والطبيب والمهندس والموظف والعسكري مجبرا للعمل والتقدم والبحث عن العلم لانها ستكسبه عز الدنيا والاخرة. كما ان الاقتراب من المحرمات كالغش والرشوة والسرقة والغدر واخلاف المواعيد والكذب والظلم سيدفع ثمنه غاليا يوم الحساب امام الله.

اما احاديث رسول الله التي تنجي صاحبها من العذاب يوم القيامة فكثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به المرء يوم القيامة عمره فيما افناه وماله من اين اكتسبه وكيف انفقه. وقوله من غشنا فليس منا. وقوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وقوله رحم الله امرء عمل عملا فاتقنه. وقوله ايات المنافق اربع اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر.

ان من الصحيح ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. لذلك بعث الانبياء والمرسلين لاقامة الحدود وتنفيذ شريعة الله. لكن ولحين وصول سلطان عادل لحكم العراقيين. لنعتمد فقط الان على تربية الناس بان الرقابة الالهية شاهدة عليهم في كل وقت. كما ان الله منحهم حرية الاختيار في منهج حياتهم. فوفق منهجهم الذاتي سيهديهم او يضلهم “ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم”.

اما من الناحية العملية والعلمية لتطوير الافراد والجماعات وتنظيم عملهم لا بد من الارتكان الى حديث رسول الله الجامع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يحث الشعوب والافراد بان يكونوا رعاة ورعية حسب الظروف. من المهم على عاتق اي شخص تحمل المسؤولية بامانة وتنفيذها بصدق. اي تفعيل وتشغيل كل الموارد البشرية سواء في استلام المسؤوليات او تنفيذها. هناك حديث مكمل اخر يتعلق بالموارد الاقتصادية القائل اشترك الناس في ثلاث الماء والنار والكلا اي يجب توفير الماء والطاقة والغذاء لكل افراد المجتمع.

طيلة فترة ما قبل الاحتلال الامريكي كان الراعي واحد والرعية هي عموم الشعب. اما الان فالراعي العراقي ايا كان منصبه اصبح رعية لعدة رعاة يقودونه من وراء الحدود امريكا وايران. في حين تعم الفوضى العارمة في الداخل العراقي في مسألة توزيع المسؤليات. فرئيس الوزراء هو راع من الناحية الاسمية لكن قادة المليشيات والاحزاب الطائفية الولائية تامره من وراء الستار. كما ان رئيس الجمهورية اسم شرفي فقط يرعاه حزبه من كردستان ولا يستطيع تقرير شيء دون الرجوع الى رعاته في الخارج. المسؤلين الكبار الاخرين كرئيس مجلس النواب بين نارين ولا يعلم من اين تاتيه الاوامر. باختصار ان امر الرؤساء الثلاثة في العراق ليس بايديهم وارادتهم. فهم رهائن بيد امريكا والدول الاقليمية تامرهم وتنهاهم وفق مصالحها. اصبح واضحى وامسى وبات كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لا يعرفون صلاحياتهم الدستورية ولا يمكنهم اصدار اي قرار مهم الا بتوافق الاحزاب والمليشيات وموافقة القوى الاقليمية والدولية. امام كشكول الفوضى غير الخلاقة اختلط الحابل بالنابل وبات العراق ابعد ما يكون من امكانية تطبيق الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ضاعت الصلاحات وبات كل شخص في السلطة لا يملك ان يتحكم حتى بوزارته او دائرته وفقدت الثقة تماما بين الطرفين. لا يعلم العراقي اليوم من هو الراعي ولا يدري اهو راع او رعية.

د. نصيف الجبوري

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