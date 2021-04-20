علو :‬ لا رادع لمطلقي‮ ‬الصواريخ وسفارة واشنطن تتحوّط تحسباً‮ ‬لهجمات مرتقبة

علو لـ‮ (‬الزمان‮):‬ لا رادع لمطلقي‮ ‬الصواريخ وسفارة واشنطن تتحوّط تحسباً‮ ‬لهجمات مرتقبة

اكد الخبير الامني‮ ‬عماد علو‮ ‬، انه لارادع لمطلقي‮ ‬الصواريخ في‮ ‬العراق بعد عجز القوات الامنية عن تحديد هوية تلك الاذرع المسلحة التابعة لبعض الاطراف السياسية التي‮ ‬تحاول الضغط على الحكومة لاخراج القوات الامريكية من العراق او من استمرار القصف الصاروخي‮ ‬على البعثات والقواعد العسكرية‮ ‬، حيث استهدفت الصورايخ اول امس قاعدة بلد الجوية‮ ‬، مما اسفر عن اصابة جنديين في‮ ‬الجيش العراق‮ . ‬وقال علو لـ(الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬السفارة الامريكية لدى بغداد تواصل بين مدة واخرى اختبارات منظومات الحماية من الصواريخ‮ ‬، استعدادا لاي‮ ‬هجمة مرتقبة من تلك الجماعات التي‮ ‬يعتقد انها تابعة لاطراف سياسية‮ ‬، تحاول الضغط على الحكومة لاخراج القوات الاجنبية من العراق‮)‬، واضاف ان‮ (‬القوات الامنية لم تستطيع التوصل لمطلقي‮ ‬الصواريخ او تحديد هويتهم وان استمرار ذلك هو احراج للحكومة وبنفس الوقت ورقة ضغط على القوات الاجنبية‮ ‬، اذ‮ ‬يحتاج الى الموضوع فتح قنوات الحوار للتوصل الى اتفاق مشترك بشأن اليات انسحاب القوات من البلاد وليس عبر الصواريخ‮ ‬، وبالفعل هذا ما حصل عبر الحوار الاستراتيجي‮ ‬بين بغداد وواشنطن‮). ‬وسقطت خمسة صواريخ اول امس على قاعدة بلد الجوية العسكرية التي‮ ‬تضم أمريكيين‮ ‬،‮ ‬استهدف اثنان منها منشآت شركات أمريكية‮. ‬وقال مصد أمني‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬صاروخين سقطا على منام ومطعم تابعين لشركة ساليبورت الأمريكية،‮ ‬مما أدى إلى سقوط خمسة جرحى هم ثلاثة عسكريين عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان‮). ‬وتتمركز في‮ ‬قاعدة بلد طائرات من نوع أف‮-‬16 يهتم بصيانتها عدد من الشركات التي‮ ‬يعمل بها عراقيون وأجانب في‮ ‬المكان،‮ ‬سقط منهم عراقي‮ ‬جريحا خلال هجوم مماثل على القاعدة في‮ ‬شباط الماضي‮ ‬،ولم تتبن أي‮ ‬جهة مسؤوليتها عن الهجوم،‮ ‬لكن بحسب مسؤولين عراقيين فإن جماعات مسلحة مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة في‮ ‬ما مضى‮. ‬من جانبه‮ ‬، اكد آمر القاعدة الجوية ضياء محسن ان‮ (‬الاعتداء اسفر عن أصابة اثنين من القوات الأمنية‮ ‬، أحدهما أصيب بجروح خطرة والآخر فإن إصابته بسيطة‮)‬، وتابع ان‮ (‬القصف لم‮ ‬يخلف أي‮ ‬أضرار مادية داخل القاعدة وسقوط الصواريخ‮ ‬كان في‮ ‬مناطق ترابية من القاعدة‮). ‬أعلن رئيس الوزراء العراقي‮ ‬تشكيل لجنة عسكرية فنية مختصة لتحديد الاحتياجات والضرورات العراقية وكذلك آليات تسلم المهام من قوات التحالف الدولي‮. ‬

واكد الكاظمي‮ ‬خلال مأدبة إفطار‮ ‬،حضرها عدد من قادة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية أن‮ (‬العراق‮ ‬يستعيد عافيته بفضل أبنائه وشبابه،‮ ‬وعلى عاتقنا جميعاً‮ ‬يقع واجب حماية البلاد ومنع عودة العجلة الى الوراء،‮ ‬فهذه مهمة وطنية‮ ‬يحملها كل مواطن‮ ‬،‮ ‬وهي‮ ‬مهمتكم بالدرجة الأساس،‮ ‬لكن ذلك لا‮ ‬يعني‮ ‬أن التحديات قد انتهت،‮ ‬ولهذا علينا أن نكون اكثر حذراً،‮ ‬وان نفعّل مسؤوليتنا الوطنية لمواجهة كل الظروف والتهديدات مهما كانت مصادرها وأحجامها‮)‬، واضاف‮ (‬لقد نجحنا عبر الحوار البناء الحقيقي‮ ‬والمسؤول في‮ ‬فرض آليات قانونية وزمنية لانسحاب قوات التحالف الدولي،‮ ‬بعد ان اصبحت القوات المحلية أكثر جاهزية لتولي‮ ‬المهام الأمنية في‮ ‬مواجهة فلول داعش وبقاياها،‮ ‬ومازالت هناك تحديات واحتياجات ستتوفر تدريجيا لنكون أمام جاهزية كاملة لتولي‮ ‬كل المهام‮)‬، مؤكدا انه‮ (‬تم تشكيل لجنة عسكرية فنية مختصة لتحديد الاحتياجات والضرورات المحلية،‮ ‬وكذلك آليات تسلّم المهام من قوات التحالف الدولي‮). ‬وتوصلت بغداد وواشنطن خلال الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي‮ ‬، الى أن دور القوات الامريكية وقوات التحالف قد تحول الى المهمات التدريبية والاستشارية على نحو‮ ‬يسمح بإعادة نشر المتبقي‮ ‬من القوات القتالية خارج العراق،‮ ‬وان‮ ‬يتفق الطرفان على التوقيتات الزمنية في‮ ‬محادثات فنية مقبلة‮. ‬

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط