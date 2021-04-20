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في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة .. تركيا تسجل 341 وفاة بـ «كورونا»

سجلت تركيا 341 حالة وفاة، و55 ألفاً و149 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، في الساعات الـ24 الأخيرة.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة التركية، الاثنين.

وقال البيان، إن حصيلة الوفيات بلغت 36 ألفاً و267، والإصابات 4 ملايين و323 ألفاً و596.

وسجلت تركيا شفاء 48 ألفاً و947 من «كورونا»، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و736 ألفاً و537.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن السبت، أنه تم تقديم 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس للمواطنين في عموم البلاد.

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