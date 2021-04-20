قائممقام سنجار لا يستطيع العودة للقضاء!

دعا قائممقام سنجار محما خليل، أمس، وزير الداخلية عثمان الغانمي الى توفير الحماية في القضاء، فيما اشار الى انه لا يستطيع العودة للقضاء لممارسة مهامه.

وقال خليل في تصريح صحفي «نسمع عن زيارات متعددة للقيادات الأمنية ومنهم وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى سنجار والاجتماع مع مسؤولي الفصائل”، متسائلا “اين دور الحكومة المحلية في القضاء من هذه الاجتماعات والاتفاقات، وكان الأجدر بأي مسؤول يزور سنجار أن يطلب الاجتماع مع الحكومة المحلية”.

ودعا خليل الغانمي الى “توفير الحماية لي كي اعود للقضاء وامارس عملي”، مشيرا الى انه “لغاية الان لا استطيع العودة إلى سنجار بعد تلقي تهديدات أكثر من مرة”.

وتابع ان “هذه التهديدات هي بسبب الفوضى واستمرار السلاح المنفلت والفصائل المسلحة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني التي لاتحترم القانون وسلطة الدولة”.

من جانبه، طالب قائممقام الموصل، قيادة عمليات الحشد بإيقاف تجاوز جهات تدعي انتماءها للحشد وتستغل أراضي الدولة والممتلكات العامة لصالحها في منطقة وادي حجر.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها (المدى)؛ ذكر زهير الأعرجي قائممقام الموصل، ان جهة مسلحة تجاوزت على قطعة أرض وحولتها إلى موقف للسيارات.

وأشارت الوثيقة إلى أن المتجاوزين يرتدون الزي العسكري ينتمون إلى الفوج الرابع التابع الى لواء 50 حشد شعبي.

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