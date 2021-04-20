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مجهولون يجهزون على عشرات الأبقار في ديالى

أقدم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ مجزرة في القطاع الحيواني لم تشهدها ديالى من قبل على خلفية مشكلة عشائرية حدثت العام الماضي وراح ضحيتها اثنين من المواطنين .

وافادت مصادر محلية، بان “المسلحين قتلوا فجر اليوم، قرابة 50 بقرة واصابوا نصف العدد تقريبا داخل حقل للابقار يقع في قرية سراجق التابعة لناحية السلام شمال ديالى”

وقال احد الوجهاء في القرية، بأن “اباً ونجله قتلا العام الماضي على خلفية دخول احدى ابقارهما مزرعة مجاورة ما تسبب بمشكلة عشائرية لم تنته حتى الان” .

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