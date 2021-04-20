نواب ومختصون‮ ‬ينتقدون توجه الحكومة نحو إجبار المواطنين على التلقيح

وفيات واصابات الفايروس تعاود الإرتفاع برغم التطعيم وقيود الحظر
بغداد – ياسين ياس
انتقد نواب ومختصون ، توجه الحكومة نحو أجبار المواطنين على التلقيح ، وعدوه شرطاً اساسياً في مراجعة بعض المؤسسات ومنها دوائر وزارة الداخلية، فيما سجلت وزارة الصحة والبيئة 7775 اصابة بفايروس كورونا وشفاء 7507 حالة وبواقع 45 وفاة جديدة في عموم العراق. واوضح الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه امس ان (عدد الفحوصات المختبيرة التي اجرتها الوزارة امس ، بلغت اكثر من 41 الف عينة لحالات مشتبه باصابتها بالفايروس، اذ تم رصد 7775 اصابة مؤكدة في عموم البلاد)، واضاف ان (الشفاء بلغ 7507 حالة وبواقع 45 وفاة جديدة)، مشيرا الى ان (اكثر من 16 الف شخص، تلقوا جرعات اللقاح المضاد للجائحة في مراز الوزارة المنتشرة في بغداد والمحافظات). وحدد الوزير حسن التميمي نهاية الشهر الجاري موعدا لوصول مليون و 300 ألف جرعة من لقاح الفايروس عبر مرفق كوفاكس مع استمرار تجهيز لقاحي فايزر الامريكي وسينوفارم الصيني أسبوعياً .وقال التميمي في تصريح امس انه (خلال اليومين الماضيين جرى توزيع مئتي الف جرعة من لقاح سينوفارم بين منافذ الصرف في بغداد والمحافظات)، لافتا الى ان (الوزارة تدعم جميع المستشفيات بالاحتياجات ومنها الاجهزة الخاصة في العلاج بالاشعاع ، وهناك دفعة جديدة ستدخل الخدمة قريبا). وانتقد برلمانيون ومختصون ، توجه الحكومة نحو أجبار المواطنين على التلقيح . وطالب النائب عدي شعلان ابو الجون، وزير الداخلية عثمان الغانمي (بإصدار قرار بتحمل المسؤولية الكاملة قانونيا وبشكل شخصي عن اي ضرر يصيب المواطنين بعد اخذ لقاح كورونا ،ولاسيما بعد قرار وزارته إلزام المواطنين بحمل بطاقة التلقيح في حال مراجعة دوائرها)، ولفت الى انه (بعيدا عن مدى فعالية اللقاح ومنفعته او ضرره ،فهي قضية تخضع للمقاييس الطبية عالميا، وهو الامر الذي نترك قراره لذوي الاختصاص، لكن ما يعنينا في هذا الامر هو تحول اللقاح الطبي الى توجه لاجبار المواطن على اخذه ، وربطها بالمعاملات اليومية في دوائر الدولة في اجراء وقرار لم نسمع به في اي دولة بالعالم)، وتابع ان (الصحة العالمية اعلنت وبشكل صريح ان الفرض القسري للقاح هو امر غير مسموح به ، بالتالي فعلى العراق ان لا يغرد خارج السرب في قرارات تثير الشكوك وعلامات الاستفهام خلف النوايا الحقيقية منها). وتجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في السعودية عتبة 900 حالة لليوم السابع على التوالي. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، انها (سجلت 970 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الماضية، مقابل 916 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن (أكبر عدد من الإصابات يعود إلى منطقة الرياض (43 حالة ومنطقة مكة المكرمة 227 حالة والمنطقة الشرقية 131 حالة).وبدأ علماء بريطانيون ،تجربة يتم خلالها تعريض أشخاص أصيبوا من قبل بالفايروس مرة أخرى لفحص الاستجابات المناعية ومعرفة ما إذا كان الناس سيصابون مرة أخرى. وأصبحت بريطانيا في شباط الماضي ،أول دولة في العالم تمنح الضوء الأخضر لما يسمى بتجارب التحدي على البشر التي يتعرض فيها المتطوعون عمدا لكورونا ، لتعزيز البحث في المرض الناجم عن الفايروس. وتختلف الدراسة التي بدأت امس الاثنين عن تلك التي تم الإعلان عنها في شباط الماضي, لسعيها إلى إعادة إصابة الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا ,في محاولة لتعميق فهم المناعة بدلا من إصابة الناس للمرة الأولى. وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة ,أخصائية اللقاحات بجامعة أكسفورد هيلين ماكشين ان (الدراسة ستوفر لنا المعلومات التي نحصل عليها من هذا العمل بتصميم لقاحات وعلاجات أفضل وكذلك لفهم ما إذا كان الناس يصبحون محميين بعد الإصابة), وأضافت أن (العمل سيساعد في فهم ما الذي تحمي منه الاستجابات المناعية للحيلولة دون الإصابة مرة أخرى بالمرض).تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط