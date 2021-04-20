نواب ومختصون‮ ‬ينتقدون توجه الحكومة نحو إجبار المواطنين على التلقيح

وفيات واصابات الفايروس تعاود الإرتفاع برغم التطعيم وقيود الحظر‮ ‬

بغداد‮ – ‬ياسين‮ ‬ياس

انتقد نواب ومختصون‮ ‬، توجه الحكومة نحو أجبار المواطنين على التلقيح‮ ‬، وعدوه شرطاً‮ ‬اساسياً‮ ‬في‮ ‬مراجعة بعض المؤسسات ومنها دوائر وزارة الداخلية، فيما سجلت وزارة الصحة والبيئة‮ ‬7775 ‮ ‬اصابة بفايروس كورونا وشفاء‮ ‬7507 حالة‮ ‬وبواقع‮ ‬45 ‮ ‬وفاة جديدة في‮ ‬عموم العراق‮. ‬واوضح الموقف الوبائي‮ ‬اليومي‮ ‬، الذي‮ ‬اطلعت عليه‮ ‬امس ان‮ (‬عدد الفحوصات المختبيرة التي‮ ‬اجرتها الوزارة امس‮ ‬، بلغت اكثر من‮ ‬41 ‮ ‬الف عينة لحالات مشتبه باصابتها بالفايروس، اذ تم رصد‮ ‬7775 ‮ ‬اصابة مؤكدة في‮ ‬عموم البلاد‮)‬، واضاف ان‮ (‬الشفاء بلغ‮ ‬7507 ‮ ‬حالة‮ ‬وبواقع‮ ‬45 وفاة جديدة‮)‬، مشيرا الى ان‮ (‬اكثر من‮ ‬16 الف شخص، تلقوا جرعات اللقاح المضاد للجائحة في‮ ‬مراز الوزارة المنتشرة في‮ ‬بغداد والمحافظات‮). ‬وحدد الوزير حسن التميمي‮ ‬نهاية الشهر الجاري‮ ‬موعدا لوصول مليون و‮ ‬300 ‮ ‬ألف جرعة من لقاح الفايروس عبر مرفق كوفاكس مع استمرار تجهيز لقاحي‮ ‬فايزر الامريكي‮ ‬وسينوفارم الصيني‮ ‬أسبوعياً‮ .‬وقال التميمي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس انه‮ (‬خلال اليومين الماضيين جرى توزيع مئتي‮ ‬الف جرعة من لقاح سينوفارم بين منافذ الصرف في‮ ‬بغداد والمحافظات‮)‬، لافتا الى ان‮ (‬الوزارة تدعم جميع المستشفيات بالاحتياجات ومنها الاجهزة الخاصة في‮ ‬العلاج بالاشعاع‮ ‬، وهناك دفعة جديدة ستدخل الخدمة قريبا‮). ‬وانتقد برلمانيون ومختصون‮ ‬، توجه الحكومة نحو أجبار المواطنين على التلقيح‮ . ‬وطالب النائب عدي‮ ‬شعلان ابو الجون،‮ ‬وزير الداخلية عثمان الغانمي‮ (‬بإصدار قرار بتحمل المسؤولية الكاملة قانونيا وبشكل شخصي‮ ‬عن اي‮ ‬ضرر‮ ‬يصيب المواطنين بعد اخذ لقاح كورونا‮ ‬،ولاسيما بعد قرار وزارته إلزام المواطنين بحمل بطاقة التلقيح في‮ ‬حال مراجعة دوائرها‮)‬، ولفت الى انه‮ (‬بعيدا عن مدى فعالية اللقاح ومنفعته او ضرره‮ ‬،فهي‮ ‬قضية تخضع للمقاييس الطبية عالميا،‮ ‬وهو الامر الذي‮ ‬نترك قراره لذوي‮ ‬الاختصاص، لكن ما‮ ‬يعنينا في‮ ‬هذا الامر هو تحول اللقاح الطبي‮ ‬الى توجه لاجبار المواطن على اخذه‮ ‬، وربطها بالمعاملات اليومية في‮ ‬دوائر الدولة في‮ ‬اجراء وقرار لم نسمع به في‮ ‬اي‮ ‬دولة بالعالم‮)‬، وتابع ان‮ (‬الصحة العالمية اعلنت وبشكل صريح ان الفرض القسري‮ ‬للقاح هو امر‮ ‬غير مسموح به‮ ‬، بالتالي‮ ‬فعلى العراق ان لا‮ ‬يغرد خارج السرب في‮ ‬قرارات تثير الشكوك وعلامات الاستفهام خلف النوايا الحقيقية منها‮). ‬وتجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في‮ ‬السعودية عتبة‮ ‬900 ‮ ‬حالة لليوم السابع على التوالي‮. ‬وأعلنت وزارة الصحة السعودية،‮ ‬انها‮ (‬سجلت‮ ‬970 ‮ ‬إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الماضية،‮ ‬مقابل‮ ‬916 ‮ ‬إصابة في‮ ‬اليوم السابق‮)‬، مشيرة إلى أن‮ (‬أكبر عدد من الإصابات‮ ‬يعود إلى منطقة الرياض‮ (‬43 ‮ ‬حالة ومنطقة مكة المكرمة‮ ‬227 ‮ ‬حالة والمنطقة الشرقية‮ ‬131 ‮ ‬حالة‮).‬وبدأ علماء بريطانيون‮ ‬،تجربة‮ ‬يتم خلالها تعريض أشخاص أصيبوا من قبل بالفايروس مرة أخرى لفحص الاستجابات المناعية ومعرفة ما إذا كان الناس سيصابون مرة أخرى‮. ‬وأصبحت بريطانيا في‮ ‬شباط الماضي‮ ‬،أول دولة في‮ ‬العالم تمنح الضوء الأخضر لما‮ ‬يسمى بتجارب التحدي‮ ‬على البشر التي‮ ‬يتعرض فيها المتطوعون عمدا لكورونا‮ ‬، لتعزيز البحث في‮ ‬المرض الناجم عن الفايروس‮. ‬وتختلف الدراسة التي‮ ‬بدأت امس الاثنين عن تلك التي‮ ‬تم الإعلان عنها في‮ ‬شباط الماضي, لسعيها إلى إعادة إصابة الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا‮ ‬,في‮ ‬محاولة لتعميق فهم المناعة بدلا من إصابة الناس للمرة الأولى‮. ‬وقالت كبيرة الباحثين في‮ ‬الدراسة‮ ‬,أخصائية اللقاحات بجامعة أكسفورد هيلين ماكشين ان‮ (‬الدراسة ستوفر لنا المعلومات التي‮ ‬نحصل عليها من هذا العمل بتصميم لقاحات وعلاجات أفضل وكذلك لفهم ما إذا كان الناس‮ ‬يصبحون محميين بعد الإصابة‮)‬, وأضافت أن‮ (‬العمل سيساعد في‮ ‬فهم ما الذي‮ ‬تحمي‮ ‬منه الاستجابات المناعية للحيلولة دون الإصابة مرة أخرى بالمرض‮).

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