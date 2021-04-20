وزير التجارة العراقي يعلن إطلاق تجهيز مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان

مباشر: أعلن وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري اليوم الثلاثاء عن انطلاق خطة التجهيز لمفردات البطاقة التموينية الموحدة الثانية، من الأرز وزيت الطعام والسكر والطحين لشهر رمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت في بغداد والمحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان نقله المكتب الإعلامي للوزارة، أن وزير التجارة تفقد آليات التجهيز لوكلاء المواد الغذائية في مركز مبيعات الرصافة، واطلع ميدانياً على تجهيز المواطنين والتقى الوكلاء وطالب برفع كل العراقيل التي تقف عائقاً امام الوكلاء والمواطنين لاستلام حصصهم.

وأضافت، أنه خلال تفقده لمركز مبيعات الرصافة أكد على أهمية إيصال مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين في أسرع وقت من خلال خطة تجهيز شاملة تشرف عليها ادارات شركات الغذاء ودائرتي التخطيط والمتابعة والرقابة التجارية واللجنة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة التسويقية المعدة من شركات الغذاء.

وذكرت الوزارة أن الوزير كان قد أشرف على عمليات التجهيز لمفردات البطاقة التموينية الموحدة الأولى المخصصة لشهر رمضان في بغداد والمحافظات والتي جهزت قبل حلول الشهر الفضيل فضلاً عن زيارة عدد من وكلاء المواد الغذائية في بغداد ومواقع التجهيز وإنتاج مادة طحين في شركات الغذاء للاطلاع بشكل مباشر على آليات الاستلام والتجهيز.

ترشيحات:

وزير التخطيط: العراق يحتاج 136 تريليون دينار لإنجاز المشاريع المستمرة

سينوبيك الصينية تفوز بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في العراق

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط