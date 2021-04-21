النفط‮ ‬يحيل عقد تطوير حقل المنصورية إلى سينوبيك الصينية

توفير فرص عمل وإمدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة‮ ‬

بغداد‮ – ‬قصي‮ ‬منذر

فازت شركة سينوبيك الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي‮ ‬في‮ ‬محافظة ديالى، حيث‮ ‬يضمن العقد انتاج تعظيم الانتاج الوطني‮ ‬من الغاز باضافة‮ ‬300 مقمق‮ ‬يوميا‮ ‬، فضلا عن توفير امدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة بالبلاد‮. ‬ونقل بيان ‬امس عن‮ ‬الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل خلال جولة التراخيص التي‮ ‬نظمتها الوزارة بين الشركات المتنافسة القول انه‮ (‬من اولويات الوزارة تطوير الصناعة الغازية و الاستثمار الامثل للغاز بالاضافة الى تطوير قطاع التصفية والتكرير في‮ ‬البلاد‮)‬، واضاف ان‮ (‬اهمية عقد حقل المنصورية الغازي‮ ‬، تكمن في‮ ‬انه‮ ‬يستهدف استثمار الغاز الحر‮ ‬،والاستفادة منه في‮ ‬تعظيم الانتاج الوطني‮ ‬باضافة‮ ‬300 مقمق‮ ‬يوميا‮ ‬، وهي‮ ‬الطاقة المتوقعة والمخطط لها‮ ‬،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن توفير الوقود الى محطات توليد الطاقة الكهربائية‮)‬، داعيا الشركة الفائزة والجهات المعنية في‮ ‬الوزارة الى‮ (‬الاسراع باجراءات توقيع العقد للمباشرة‮ ‬بعمليات التطوير للاستفادة من الطاقات المتاحة للبلاد من الغاز واستثمارها لتحقيق التنمية الاقتصادية‮)‬، مشيرا الى ان‮ (‬الوزارة تشجع الاستثمار في‮ ‬قطاع الغاز ونعمل على ابرام عقود مع شركات عالمية اجنبية لتطويرحقول‮ ‬غازية وبناء منشاءات لتصنيع الغاز في‮ ‬البصرة وميسان وذي‮ ‬قار والانبار‮)‬، مؤكداً‮ (‬حرص الوزارة على توفير البيئة المناسبة‮ ‬للعمل في‮ ‬القطاع النفطي‮ ‬والغازي‮). ‬من جانبه‮ ‬،‮ ‬اوضح وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ان‮ (‬النفط ومن خلال جهودها في‮ ‬تنظيم جولة التراخيص‮ ‬،قد ارست مناقشة التطوير‮ ‬للحقل الغازي‮ ‬الى ساينوبك الصينية‮ ‬،لتقديمها اوطا العطاءات‮ ‬،‮ ‬وتعد احالة العقد الى الشركة الفائزة خطوة متقدمة في‮ ‬عمليات استثمار الغاز الحر في‮ ‬الحقل‮)‬، لافتا الى ان‮ (‬العقد سيكون بنسبة‮ ‬51 ‮ ‬بالمئة لصالح شركة نفط الوسط‮ ‬التي‮ ‬تعد ممثلة للوزارة و49 ‮ ‬بالمئة لصالح الشركة الفائزة‮)‬، وتابع ان‮ (‬تطوير الحقل‮ ‬ياتي‮ ‬لتامين احتياج محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز‮). ‬بدوره‮ ‬، قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في‮ ‬الوزارة علي‮ ‬معارج ان‮ ( ‬دائرة العقود قامت بالاعداد والتهيئة لتنظيم جولة تراخيص جديدة لاحالة عقد تطوير حقل المنصورية الغازي‮ ‬وفق الاجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن، حيث جرت دعوة الشركات وتم تاهيل‮ ‬8 ‮ ‬شركات للمشاركة في‮ ‬المنافسة‮ ‬،‮ ‬وفازت شركة‮ ‬سينوبيك بعد تقديمها عطاء بقيمة‮ ‬23.88 ‮ ‬كنسبة مشاركة في‮ ‬الربحية‮)‬، مبينا ان‮ (‬الملامح الاساسية لعقد تطوير الحقل تؤكد على ملكية الثروات الطبيعية داخل الحقل والمنتج منها للشعب وسيقوم المقاول بتمويل انشطة الاستكشاف والتقويم والتطوير والانتاج‮ ‬،‮ ‬وان مدة العقد‮ ‬ 25 ‮ ‬عاما مع امكانية التمديد‮ ‬5 سنوات اخرى‮ ‬،‮ ‬وستلتزم الشركة وفقا للعقد الذي‮ ‬سيبرم معها بتطوير بئرين‮ ‬،‮ ‬بالاضافة الى تعهدها بتوفير فرص التدريب والتكنولوجيا الحديثة‮ ‬،‮ ‬وفرص العمل لابناء ديالى وشراء السلع والخدمات المحلية‮ ‬،‮ ‬ويخضع العقد وكافة اطرافه والمقاولون الثانويون الى القانون العراقي‮). ‬من جته‮ ‬، اكد معاون‮ ‬مدير عام شركة نفط الوسط قدوري‮ ‬عبد سليم‮ ‬ان‮ (‬حقل المنصورية‮ ‬يعد من الحقول المهمة لانتاج الغاز الحر‮ ‬،ومن المؤمل ان تصل الطاقة الانتاجية للحقل الى‮ ‬300 مليون قدم مكعب قياسي‮ ‬باليوم وان عملية الانتاج فيه تكون‮ ‬بمراحل تبدء من‮ ‬50 مقمق باليوم وصولا الى الطاقة المنشودة‮). ‬وعد المتحدث الرسمي‮ ‬باسم الوزارة عاصم جهاد‮ ‬،عملية تطوير الحقل بالمهمة لانها ستوفر امدادات الغاز للطاقة الكهربائية والصناعات الاخرى‮. ‬وقال جهاد ان‮ (‬الوزارة نجحت في‮ ‬اعادة عملية عرض تطوير الحقل للتنافس في‮ ‬جولة تراخيص جديدة وتمت عملية التنافس بعلنية‮ ‬وشفافية‮ ‬،‮ ‬حيث فازت شركة الصينية بعقد تطوير الحقل الذي‮ ‬سيوفر امدادات الغاز الى محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المتعلقة‮ ‬بالغاز‮). ‬

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