النفط‮ ‬يحيل عقد تطوير حقل المنصورية إلى سينوبيك الصينية

توفير فرص عمل وإمدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة
بغداد – قصي منذر
فازت شركة سينوبيك الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى، حيث يضمن العقد انتاج تعظيم الانتاج الوطني من الغاز باضافة 300 مقمق يوميا ، فضلا عن توفير امدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة بالبلاد. ونقل بيان امس عن الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل خلال جولة التراخيص التي نظمتها الوزارة بين الشركات المتنافسة القول انه (من اولويات الوزارة تطوير الصناعة الغازية و الاستثمار الامثل للغاز بالاضافة الى تطوير قطاع التصفية والتكرير في البلاد)، واضاف ان (اهمية عقد حقل المنصورية الغازي ، تكمن في انه يستهدف استثمار الغاز الحر ،والاستفادة منه في تعظيم الانتاج الوطني باضافة 300 مقمق يوميا ، وهي الطاقة المتوقعة والمخطط لها ، فضلاً عن توفير الوقود الى محطات توليد الطاقة الكهربائية)، داعيا الشركة الفائزة والجهات المعنية في الوزارة الى (الاسراع باجراءات توقيع العقد للمباشرة بعمليات التطوير للاستفادة من الطاقات المتاحة للبلاد من الغاز واستثمارها لتحقيق التنمية الاقتصادية)، مشيرا الى ان (الوزارة تشجع الاستثمار في قطاع الغاز ونعمل على ابرام عقود مع شركات عالمية اجنبية لتطويرحقول غازية وبناء منشاءات لتصنيع الغاز في البصرة وميسان وذي قار والانبار)، مؤكداً (حرص الوزارة على توفير البيئة المناسبة للعمل في القطاع النفطي والغازي). من جانبه ، اوضح وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب ان (النفط ومن خلال جهودها في تنظيم جولة التراخيص ،قد ارست مناقشة التطوير للحقل الغازي الى ساينوبك الصينية ،لتقديمها اوطا العطاءات ، وتعد احالة العقد الى الشركة الفائزة خطوة متقدمة في عمليات استثمار الغاز الحر في الحقل)، لافتا الى ان (العقد سيكون بنسبة 51 بالمئة لصالح شركة نفط الوسط التي تعد ممثلة للوزارة و49 بالمئة لصالح الشركة الفائزة)، وتابع ان (تطوير الحقل ياتي لتامين احتياج محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز). بدوره ، قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة علي معارج ان ( دائرة العقود قامت بالاعداد والتهيئة لتنظيم جولة تراخيص جديدة لاحالة عقد تطوير حقل المنصورية الغازي وفق الاجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن، حيث جرت دعوة الشركات وتم تاهيل 8 شركات للمشاركة في المنافسة ، وفازت شركة سينوبيك بعد تقديمها عطاء بقيمة 23.88 كنسبة مشاركة في الربحية)، مبينا ان (الملامح الاساسية لعقد تطوير الحقل تؤكد على ملكية الثروات الطبيعية داخل الحقل والمنتج منها للشعب وسيقوم المقاول بتمويل انشطة الاستكشاف والتقويم والتطوير والانتاج ، وان مدة العقد 25 عاما مع امكانية التمديد 5 سنوات اخرى ، وستلتزم الشركة وفقا للعقد الذي سيبرم معها بتطوير بئرين ، بالاضافة الى تعهدها بتوفير فرص التدريب والتكنولوجيا الحديثة ، وفرص العمل لابناء ديالى وشراء السلع والخدمات المحلية ، ويخضع العقد وكافة اطرافه والمقاولون الثانويون الى القانون العراقي). من جته ، اكد معاون مدير عام شركة نفط الوسط قدوري عبد سليم ان (حقل المنصورية يعد من الحقول المهمة لانتاج الغاز الحر ،ومن المؤمل ان تصل الطاقة الانتاجية للحقل الى 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم وان عملية الانتاج فيه تكون بمراحل تبدء من 50 مقمق باليوم وصولا الى الطاقة المنشودة). وعد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ،عملية تطوير الحقل بالمهمة لانها ستوفر امدادات الغاز للطاقة الكهربائية والصناعات الاخرى. وقال جهاد ان (الوزارة نجحت في اعادة عملية عرض تطوير الحقل للتنافس في جولة تراخيص جديدة وتمت عملية التنافس بعلنية وشفافية ، حيث فازت شركة الصينية بعقد تطوير الحقل الذي سيوفر امدادات الغاز الى محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المتعلقة بالغاز). تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط