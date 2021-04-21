تشجيع الأطفال على الصيام

الفرحة لا توصف، والمشاعر لا تقدر لأن الطفل الصغير أصبح قادراً على الصيام ولو لساعات معدودة؛ لأنه أصبح يطلب أن يكون مثل الكبار، ولذلك على الأم أن تشجع الأطفال على هذه الفريضة، وعن

الأطفال وتشجيعهم يتحدث إلى قارئات سيدتي اختصاصي التغذية الدكتور مازن وشاح يشير للآتي.