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عالية نصيف تطالب بتعديل تخصيصات المشمولين بالرعاية الاجتماعية لتصبح أربعة ترليونات دينار

طالبت النائبة عالية نصيف مجلس الوزراء بتعديل تخصيصات المشمولين بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتصبح وفقاً للرقم الذي كان مثبتاً في الموازنة سابقاً والذي صدر قرار به من رئاسة الوزراء وصوتت عليه اللجنة المالية النيابية في الموازنة والبالغ أربعة ترليونات دينار .

وقالت في بيان اليوم، أنه :” كان هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء يتضمن زيادة تخصيصات المشمولين بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي الى أربعة ترليونات دينار، ولكن في مرحلة ما بعد اقرار الموازنة حصلت تغييرات في الجداول والأرقام وتم تخفيض تخصيصات هذه الشريحة الى ثلاثة ترليونات فقط “.

وبينت نصيف :” ان هذا المبلغ لايكفي لتلبية متطلبات هذه الطبقة الهشة في ظل الوضع الراهن الذي يشهد أزمات اقتصادية متلاحقة بالتزامن مع وباء كورونا وتوقف الأعمال وصعوبة توفير لقمة العيش وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، والأجدر بالحكومة أن تعطي الأولوية لهذه الشريحة وتضع في اعتباراتها أن غالبيتهم يسكنون بالإيجار ويدفعون أجور مولدة الكهرباء وبينهم أطفال ونساء ومعاقون ومصابون بأمراض مزمنة “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام رئاسة مجلس الوزراء بتعديل تخصيصات هذه الشريحة لتصبح أربعة ترليونات دينار من خلال المناقلة بين أبواب الموازنة “.

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