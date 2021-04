فوائد عصير الأناناس للنساء لا توصف!

يحتوي عصير الأناناس على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C والبيتا كاروتين، النحاس، الزنك، الفولات، وجميع هذه الفيتامينات والمعادن مهمة وضرورية من أجل تعزيز الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.

يلعب كل من فيتامين سي C ومضادات الأكسدة في عصير الأناناس دوراً مهماً في حماية الرؤية. وأظهرت دراسة علمية أن تناول كميات كبيرة من هذا الفيتامين يقلّل من خطر إعتام عدسة العين، وهو توهّج العدسة الذي يمكن أن يتداخل مع الرؤية.

