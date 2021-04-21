فوائد عصير الأناناس للنساء لا توصف!

الأناناس فاكهة استوائية حلوة المذاق تدخل في صناعة العديد من الأطباق اللذيذة، أما عصيرها فيعتبر من أهم عصائر الفاكهة المعروفة بطعمها اللذيذ وفوائدها الكثيرة.

الأناناس فاكهة استوائية حلوة المذاق تدخل في صناعة العديد من الأطباق اللذيذة، أما عصيرها فيعتبر من أهم عصائر الفاكهة المعروفة بطعمها اللذيذ وفوائدها الكثيرة.

يتميّز الأناناس بقشرة خارجية سميكة وصلبة، أما الثمرة من الداخل فتتميّز بقوامها الليّن الأقرب إلى السيولة، لذلك عادة ما يتم تناوله على هيئة عصير الأناناس الغني بقيمه الغذائية والتي ينصح بالإكثار من تناولها للحصول على فوائدها الصحية. الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج تطلعك في الآتي على فوائد عصير الأناناس:

الدكتورة سينتيا الحاج

فوائد عصير الأناناس للنساء

– يحتوي عصير الأناناس على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في منع الجذور الحرّة المسبّبة للسرطان، لا سيما سرطان الجلد.

– يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات التي تحفّز بناء الكولاجين في البشرة فتقلّ التجاعيد وعلامات التقدّم في السن.

– يساعد على زيادة نضارة البشرة وتقليل الهالات السوداء.

-من أفضل الفواكه المحفّزة على التبويض والمساعدة في حدوث الحمل.

-يساعد عصير الأناناس على التخلص من البكتيريا والفطريات المسبّبة للرائحة السيئة في المنطقة الحساسة.

فوائد عصير الأناناس للهضم

-يحتوي عصير الأناناس على أحد الإنزيمات الهاضمة المعروف باسم بروميلين التي لها دور في هضم البروتين، مما يسهّل عملية الهضم في المعدة.

-إن تناول عصير الأناناس بعد وجبة غنية بالبروتين مفيد جداً في المساعدة على عملية الهضم، والتخفيف من الضغط على المعدة كما أنه يساعد على الوقاية من الإمساك.

فوائد عصير الأناناس للبشرة والعظام

عصير الأناناس رائع للبشرة

-من فوائد عصير الأناناس أنه يحتوي على كل من الفوسفور والمنغنيز، مما يجعل له دوراً كبيراً في عملية تكوين العظام وتقويتها. فالمنغنيز مهم في عملية التمثيل الغذائي الذي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام، وامتصاص الكالسيوم وتشكيل النسيج الضام.

-يحتوي عصير الأناناس على فيتامين سي C، الذي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين وبنائه مما يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، وإنزيم البروميلين الذي يمتاز به الأناناس وجد له خصائص مضادّة للالتهابات ومن بينها الجلدية، كما وجد له دور في تليين الجلد وتخفيف التورم.

فوائد عصير الأناناس وغناه بالألياف

-مثله مثل معظم الفواكه، يعتبر الأناناس مصدراً غنياً بالألياف، إلا أنه يمتاز بكونه مصدراً غنياً بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الماء.

-يساعد عصير الأناناس على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع، كما أنه يساهم في تنظيم حركة الأمعاء وعملية الهضم، ويعمل على إبطاء عملية الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على مستوياتها. كما قد يكون له دور فعّال في خفض مستويات الكولسترول الضارّ في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين.

فوائد عصير الأناناس لمحاربة الالتهابات

-الخصائص المضادّة للالتهابات في عصير الأناناس هي مستمدّة بشكل أساسي من إنزيم البروميلين الموجود فيه، وقد تمّ ربطه مؤخراً في علاج التهابات المفاصل والحدّ من آلامها.

-الأناناس هو المصدر الغذائي الرئيسي للبروميلين، في حين أنه يوجد في أكبر تركيز داخل قلب الفاكهة.

-إن البروميلين هو إنزيم يعمل عن طريق تحفيز إنتاج الجسم للمواد التي تحارب الألم وتقلل التورّم والكدمات، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب الناجم عن الصدمات أو الإصابات أو الجراحة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

-يمكن أن يكون عصير الأناناس مفيداً في علاج الإصابات الرياضية، وذلك بفضل الخصائص المضادّة للالتهابات في البروميلين.

فوائد عصير الأناناس لتخفيف آلام العضلات

يحتوي عصير الأناناس على عنصر البوتاسيوم الفعّال جداً في تخفيف آلام العضلات وتشنّجاتها، ومن هنا يساعد تناول عصير الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة.

فوائد عصير الأناناس لتخفيف آلام الدورة الشهرية

عصير الأنانس يخفف آلام الدورة الشهرية

– إنَّ الإناث اللواتي يعانين من أعراض متلازمة ما قبل الحيض قد يساعدهن تناول الأناناس في التخفيف من هذه الأعراض، وذلك بفضل محتواه من المنغنيز والكالسيوم والبوتاسيوم؛ الأمر الذي يساعد في التقليل من التهيّجات والتقلّبات المزاجية والصداع وغيرها من أعراض تقلبات الهرمونات.

– يساعد إنزيم البروميلين على استرخاء العضلات والتخفيف من التقلّصات والآلام.

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فوائد عصير الأناناس للوقاية من السرطان

-تظهر الدراسات أنّ البروميلين لديه القدرة على العمل كعامل فعّال لمحاربة السرطان، وعلى وجه التحديد قد يعمل في انسجام مع العلاج الكيميائي لقمع نمو الخلايا السرطانية.

– يحتوي عصير الأناناس على البيتاكاروتين الذي يمكن أن يحمي من سرطان البروستات وربما سرطان القولون، ووجد أن العصير يمكن أن يحدّ من نمو خلايا سرطان المبيض أيضاً.

فوائد عصير الأناناس لتعزيز صحة القلب

ومن فوائد عصير الأناناس أن البروميلين قد يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم، تخفيف حدّة الذبحة الصدرية، منع تكوين جلطات الدم وتكسير تراكمات الكولسترول في الشرايين، مما يدعم تدفق الدم الصحي ويقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب مع اتباع نظام غذائي غني بالألياف.

فوائد عصير الأناناس في تحسين صحة العين

يلعب كل من فيتامين سي C ومضادات الأكسدة في عصير الأناناس دوراً مهماً في حماية الرؤية. وأظهرت دراسة علمية أن تناول كميات كبيرة من هذا الفيتامين يقلّل من خطر إعتام عدسة العين، وهو توهّج العدسة الذي يمكن أن يتداخل مع الرؤية.

فوائد عصير الأناناس في زيادة الخصوبة عند الرجال والنساء

يحتوي عصير الأناناس على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C والبيتا كاروتين، النحاس، الزنك، الفولات، وجميع هذه الفيتامينات والمعادن مهمة وضرورية من أجل تعزيز الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.

فوائد عصير الأناناس المنوّعة

-نظراً للخصائص المضادّة للالتهابات في البروميلين، فقد تبيّن أن عصير الأناناس يمكن أن يكون مفيداً في علاج هشاشة العظام.

-محتوى عصير الأناناس من المنغنيز، يجعله هاماّ في محاربة الشيخوخة والأمراض.

-يساعد إنزيم البروميلين الموجود في عصير الأناناس على تكسير البروتين في الأمعاء، مما يساعد في تقليل الإمساك والغازات والانتفاخ.

– يحتوي البروميلين على خصائص مضادّة للبكتيريا يمكن أن تحمي الأمعاء من البكتيريا المسببة للإسهال والتقليل من التهاب الأمعاء.

-تقوية المناعة.

-تعزيز صحة البشرة.

-تخفيف الحساسية ونزلات البرد والسعال.

-تحسين الحالة المزاجية.

-تعزيز إنتاج الكولاجين.

– إن الألياف الموجودة في عصير الأناناس تساعد على تقليل تراكم الدهون وتزيد من تحطيمها، ولذلك هو يعتبرخياراً صحياً.