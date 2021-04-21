قريباً .. مفاوضات “خبراء” بين أربيل وبغداد بشأن تنفيذ قانون موازنة 2021

كشف رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان أوميد صباح ، اليوم الأربعاء ، عن زيارة وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد في المستقبل القريب لإجراء مفاوضات بشأن الجانب التنفيذي من قانون الموازنة الاتحادية ، مجدداً التزام إقليم كوردستان للوفاء بجميع التزاماته بموجب القانون .

أوميد صباح وعلى هامش اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان ، قال للصحفيين من بينهم مراسل (باسنيوز) ، أن المجلس سيناقش الخطوط العامة لمشروع قانون موازنة الإقليم للسنة المالية 2021 ، موضحاً بالقول ” نريد أن نرسم من خلال موازنة إقليم كوردستان خارطة طريق لنا في مجال الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الواردات وخفض الإنفاق”.

وتابع “مستعدون لاجراء زيارة إلى بغداد مرة أخرى، ولذلك نحن مشغولون بصددها مع الجهات المعنية ، خاصة وأن زيارتنا هذه المرة ستتعلق بالشق التنفيذي، بعد أن أعرب إقليم كوردستان عن استعداده للوفاء بجميع الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب قانون الموازنة الاتحادية 2021 ” .

رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان ، أشار إلى أن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بعث برسالة رسمية إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد فيها استعداد الاقليم للإيفاء بالالتزامات المتعلقة بإقليم كوردستان وفق قانون الموازنة.

وبشأن الخطوة التالية مع بغداد ، قال رئيس ديوان مجلس الوزراء “سنجري هذه المرة مفاوضات بطريقة مختلفة” ، موضحاً ستكون “مفاوضات خبراء” بين وزارة مالية الإقليم مع المالية الاتحادية وديواني الرقابة المالية في حكومتي الإقليم والاتحادية.

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