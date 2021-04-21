مجلس الخدمة يصادق على تعيين ذوي المهن الصحية

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أمس الثلاثاء، المصادقة على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية.

وقال المجلس في بيان تلقته (المدى) إن “المجلس صادق في جلسته العاشرة على تعيين المشمولين بقانون تدرج المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ المعدل المشمولين بأحكام المادة (١ / ثالثا ورابعا) من القانون آنف الذكر للعام (٢٠١٨ -٢٠١٩)”. ودعا المجلس وزارة الصحة لـ”تزويده بأعداد الدرجات الوظيفية المتوفرة لديهم والتي في النية اشغالها من قبل الخريجين المشمولين بأحكام المادة (١/خامسا) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية آنف الذكر، بعد توفير وزارة الصحة الدرجة والتخصيص المالي وبيان الاختصاصات المطلوبة لها واماكن تعيينهم بالتنسيق مع وزارة المالية ليتسنى للمجلس اطلاق الاستمارة الخاصة بالمتقدمين للتعيين”.

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