مجلس الوزراء يخول الكاظمي الطعن ببعض بنود الموازنة

خول مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة المالية لسنة 2021.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد نجم، وتابعته (المدى)، إن “مجلس الوزراء تباحث في التغيرات التي حصلت بمشروع قانون الموازنة في البرلمان قبل إقراره”.

وأضاف ناظم، أن “بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح اجراءات الحكومة”، مبينا أنه “سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة”.

وأشار إلى أن “مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد قانون الموازنة”.

من جانبه قال وزير التخطيط، خالد نجم، إنه “سنطعن بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي، فيما سيطال الطعن أيضاً المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الأقاليم”.

وأقر مجلس النواب العراقي، مطلع شهر شباط الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2021 باجمالي نفقات بلغت 129 تريليون دينار عراقي، وعجز قدر بـ28 تريليونا.

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