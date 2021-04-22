الرئيس بارزاني في يوم الصحافة الكوردية : أدّوا مهمتكم بمهنية ومصداقية ومراعاة المصالح العليا للوطن

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الخميس ، ان الإعلام يجب ان يكون سلاحا قويا بيد شعب كوردستان للدفاع عن حقوقه المشروعة وتعريف العالم بقضيته العادلة وتعميق وترسيخ ثقافة التعايش السلمي والتسامح والصداقة بين البشر.

الرئيس بارزاني ، قال في بيان ” بمناسبة الذكرى الـ 123 لصدور أول صحيفة كوردية وهو بالتزامن يوم الصحافة الكوردية ، وذكرى تأسيس نقابة صحفيي كوردستان، أوجه أحر التهاني الى الصحفيين والإعلاميين في كوردستان.”

مضيفاً ، ان ” من واجب الصحفيين والإعلاميين توعية المجتمع ونشر المعلومة وايصالها اليه بمسؤولية والشعور بالواجب” ، مردفاً ان ” للصحفيين دور مهم في توجيه الرأي العام وتطوير المجتمع”.

وتابع الزعيم الكوردي ، بالقول ” ينبغي ان يكون الإعلام سلاحا قويا بيد شعب كوردستان للدفاع عن حقوقه المشروعة وتعريف العالم بقضيته العادلة وتعميق وترسيخ ثقافة التعايش السلمي والتسامح والصداقة بين البشر”.

مردفاً ، بالقول ” ادعو الصحفيين والاعلاميين الأعزاء الى مواجهة الهجمة الإعلامية المنظمة التي تهدف الى النيل من ارادة شعب كوردستان من قبل اعدائه والحاقدين عليه”.

وختم الرئيس بيانه بدعوة كافة الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية الى ان “يؤدوا مهمتهم المقدسة هذه في اطار سياقات الاعلام المهني وبمصداقية وبمراعاة القيم والمصالح العليا للوطن”.

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